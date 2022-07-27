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Происшествия27 июля 2022 14:59

Жителя Ростова арестовали за пьяный дебош и нападение на полицейского

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи
Ангелина СКИБА
Сейчас подозреваемый находится под стражей

Сейчас подозреваемый находится под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летнего жителя Ростова отправили под стражу после нападения на сотрудника полиции, уже возбуждено уголовное дело. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый ночью 2 июля устроил пьяный дебош около одного из домов на улице Верхней. Мужчина в форме, который прибыл на вызов, попробовал урезонить гуляку, но тот в ответ пустил в ход кулаки. В итоге правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сейчас следователи еще проводят проверку по этому делу. Добавим, ранее задержанный бузотер уже был судим за преступления против собственности.

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