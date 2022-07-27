Житель Ростовской области поверил аферисту и потерял 1,6 млн рублей

Все эти деньги обманутый мужчина перевел сам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области житель Веселовского района поверил телефонному аферисту и потерял 1,6 млн рублей. Все эти деньги обманутый мужчина перевел сам, но, когда понял схему, вернуть все назад уже не смог. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

На этот раз жертвой мошенника оказался 35-летний мужчина. Он ответил на звонок с незнакомого номера, и собеседник на том конце провода сразу же стал нагонять страх - сообщил, что работает в банке, и его «клиент» вот-вот потеряет все сбережения, потому что по «счету проводятся сомнительные операции».

«Эксперт» предложил мужчине перевести накопления на резервный счет. Взволнованный владелец сразу же так и поступил, но после этого лжебанкир перестал отвечать. Полицейские уже завели уголовное дело и разыскивают преступника, но вернутся ли сбережения к владельцу - большой вопрос.

Жителям Дона напоминают: лучше не отвечать на звонки с незнакомых номеров, также не следует верить внезапным собеседникам. Все вопросы нужно прояснять лично в своих банках.

Сотрудник финансового учреждения никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае подозрительной активности финансы просто блокируют, а разблокировать их могут только владельцы уже в офисе банка.

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