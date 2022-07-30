Курьер, промоутер, официант и даже автофотограф: нашли самые популярные вакансии среди школьников

Летом для подростков и молодежи есть немало вакансий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже два месяца ростовские школьники наслаждаются летними каникулами. Одни уже во всю дегустируют ягоды с бабулиного огорода или отрываются без предков в лагере, вторые грустно штудируют книжки по ЕГЭ, ну а третьи решают подзаработать на карманные расходы. Но так ли легко найти вакансию для ребенка, и при этом не нарваться на мошенников

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» провели очередной эксперимент «проверено на себе». Мы нашли самые популярные вакансии для подростков и задали работодателям каверзные вопросы, ну а что из этого получилось, смотрите сами.

ДЖЕКПОТ НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ

Для чистоты эксперимента нам нужно было придумать хорошую байку, которая не вызвала бы вопросов. Итак, дано: некая школьница Саша 16-ти лет отчаянно хочет заработать на новенький смартфон. Просить полную сумму у родителей неловко, поэтому она решает найти временную подработку. Пожалуй, это первый случай, когда я обрадовалась, тому, что мой голос больше напоминает подростка, нежели взрослого. Итак, поехали.

Главное условие для работы подростков - согласие родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым делом вбиваю в поисковой строке «работа для подростков Ростов-на-Дону», на экране сразу же появляется несколько ссылок на известные сайты, перехожу на первую и начинаю изучать. Взгляд цепляет объявление «Пеший курьер» с гибким графиком и зарплатой до 100 тысяч на руки. Для нашей 16-летней Саши это какой-то джекпот невиданной щедрости: тут не только на смартфон хватит, а еще и на электронные часы, и даже наушники на сдачу. Надо звонить, что же там за работа такая волшебная!

УСТРОИТЬСЯ КУРЬЕРОМ И УЕХАТЬ НА МАЛЬДИВЫ?

Буквально через несколько секунд трубку берет приветливая девушка. Тут же включаю актрису без Оскара и произношу.

- Здравствуйте, звоню по поводу подработки курьером. Подскажите, должность еще актуальна? И если да, то как меня оформят, мама по этому поводу очень переживает.

К счастью, собеседница не почувствовала неладное, внимательно выслушав мой вопрос, стала рассказывать, что регистрация курьеров происходит в приложении, можно прийти в офис или сделать все через смартфон. Продолжаю атаку дальше: спрашиваю, мол, книжка медицинская нужна? Немного замявшись, девушка отвечает.

– Нуу, вообще, нет, но она дает приоритет, как бы не обязательно, но если есть, то будет хорошо.

Вакансии с обещанием баснословной зарплаты на деле оплачиваются куда скромнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решаю поинтересоваться, сколько же длится рабочий день, на что дама заверила, что все зависит от моего желания: когда захотела поработать, тогда включила приложение. Собственно, чем больше работаешь, тем больше зарплата, но заявленные 100 тысяч на руки — это скорее невероятный максимум. В среднем, за час работы курьер получает от 190 до 220 рублей. Также из разговора узнала, что доставлять нужно не только еду, но и всякие вещи, например, кто-то может передать соседу ключи, или отправить цветы.

КОЛЛ-ЦЕНТР И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Тут же интересуюсь, а что делать, если выпадает очень тяжелый заказ. Иногда вон ключи отнести, а иногда и еды килограмм так на пять. Мол, мамочка за мое здоровье тревожится: все-таки хрупкая девочка, как же быть. Но в этом случае, по словам собеседницы, есть возможность отказаться от доставки. И уже в конце диалога девушка приветливо предлагает прийти на собеседование с бесплатным обучением. Говорит, именно там все смогут рассказать более детально. Что же, эта вакансия прошла проверку на прочность, двигаемся дальше.

Много вакансий для молодых людей - в сфере общепита. Фото: Евгения ГУСЕВА

Следующее объявление: так нелюбимый многими колл-центр. За должность оператора обещают от 18 до 25 тысяч на руки, да еще и опыт не обязателен. Что же, на недорогой смартфон и пару подписок в приложении нашей Саше хватит, значит, надо звонить. И вот, уже спустя три гудка сотрудница была на связи. Пожалуй, первым плюсом стало то, что у меня спросили имя, возраст, и главное, не против ли родители. Дама даже уточнила, что для приема на работу родственники обязаны написать письменное согласие - без него никак. Услышав мое положительное «угу, в курсе», девушка предложила подойти в офис, но нам такой вариант не подходит. Поэтому пришлось увиливать от ответа и расспрашивать еще больше.

ПРОМОУТЕР МЕЧТЫ

И первым делом поинтересовалась, официальное ли трудоустройство, или так - на словах. В ответ последовало незамедлительное «Что вы! Все по договору!» Но для того, чтобы устроиться нужно сначала пройти собеседование, затем бесплатное двухдневное обучение и уже после приступать к делу. Кажется, что картинка слишком идеальная, решаю разбавить этот мед ложкой перца. Еще на сайте меня очень удивила размытая формулировка «консультация клиента об услугах». Что за услуги, какие у них там клиенты, а не аферисты ли? Но и здесь мне дама ловко отработала возражения: оказалось, что это сеть оздоровительных центров. График тоже вполне удобный - можно выбрать вариант с 10 до 15, с 13 до 18 или с 15 до 20 часов. Ладно, и тут обошлось без подвохов. Переходим к следующей вакансии.

В летние каникулы школьники пробуют зарабатывать первые деньги. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дальше выбираю самую популярную вакансию среди школьников - «распространитель-промоутер». Здесь описание трудовых будней уже больше походит на реальность. За 3–4 часа работы - от 750 рублей. Решаю все уточнить и, видимо, не зря. Впервые за эксперимент трубку поднимает молодой мужчина. В процессе разговора узнаю, что листовки нужно не раздавать, а раскидывать по почтовым ящикам. А еще, если юному дарованию нет 14, то на собеседовании требуют разрешение родителей. Также мне рассказали, что для этой работы важен район проживания, ведь в зависимости от него контора выстраивает маршрут, пройдя который подросток получает 250 рублей.

ЗВОНИШЬ И ПРЕДСТАВЛЯЕШЬСЯ ПОЧТАЛЬОНОМ

По словам моего собеседника на один такой маршрут уходит примерно полтора часа, за это время подростку нужно посетить максимальное количество домов.

– Заходишь в подъезд, раскидываешь листовки по почтовым ящикам, а затем делаешь общее фото для отчета, - продолжает мужчина.

Первым делом захотелось спросить, а как я попаду в незнакомый подъезд. Вряд ли для каждого выдают ключи. На что товарищ с легкой усмешкой отвечает: «Тут все просто: звоните соседям, говорите, что почтальон, и вам откроют. У нас еще не было с этим проблем».

Курьера могут попросить доставить связку ключей, а другой заказ окажется тяжелым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экстремальная выходит работа: баб Зина как начнет веником гнать, убежишь - только пятки сверкают. Скажем так, для любителей спортивных кроссов на длительные дистанции может и подойдет, а вот для нашей Саши вряд ли.

Ну а для тех, кому булочки ближе спортивных кроссовок, есть вакансия официанта в столовую. Здесь все пишут сразу: график 5/2 с 12 по 16 часов, зарплата - 500 рублей за смену. В обязанности входит уборка, мойка посуды и поддержание чистоты в зале. Денег - не разгуляешься, конечно, но зато без песочных замков про возможность купить последнюю модель айфончика.

После минуты гудков трубку берет приветливая девушка. Первым делом решаю спросить про медицинскую книжку: все-таки общепит как никак. Но выясняется, что здесь она не нужна, впрочем, как и трудовой договор. Также выяснилось, что столовая ищет постоянного сотрудника, но и на временного согласна. Еще и деньги по договоренности могут выплачивать, хоть через день, хоть в течение недели. Если вдруг нашей Саше срочно понадобятся новые джинсы, купить их можно будет уже после нескольких смен.

Если работодатель юлит и не может ответить на вопросы соискателя, лучше с таким не связываться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ

Ну и завершает наш экспериментальный марафон удивительная вакансия «Автомобильный фотограф». При этом условия еще более загадочные чем должность. В описании указано, что нужно делать качественные фото для отчетов по авто. Что за отчеты, какие авто нужно фотографировать - может просто случайные на улице или те, что принадлежат фирме? А если из припаркованной «Мазды» вдруг выйдет агрессивный водитель и понесется на тебя с кулаками? Ко всему прочему не понятно, сколько по итогу денег выйдет за такие вот псевдолегальные развлечения, ведь в объявлении указан очень странный прайс: 1 фото = 1 уникальное авто = 1 рубль. Это что получается, делаешь 500 фотографий и получаешь 500 рублей? Все эти вопросы просто не давали покоя.

Решила позвонить и все разузнать, но на другом конце провода в первые же секунды встретила какую-то пассивную агрессию. Собеседник пробурчал что-то невнятное, мол зачем вы мне звоните? Все вопросы отправляйте в сообщения под анкетой, и т.д и т.п. Но и там внятного разъяснения я так и не получила. Товарищ отправил письмо, в котором сказано, что приступать к работе можно сразу после регистрации, а для получения материалов нужно написать ему по номеру. Сразу спрашивается, что еще за регистрация, где, зачем, почему нужно ему писать именно там? Вот такие вот объявления, действительно, стоит обходить десятой дорогой. Если работодатель уводит вас в сторонние соцсети, это явно тревожный звоночек. Тут не только на смартфон не заработаешь, но еще и проблем схлопочешь.

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