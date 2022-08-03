«Давай поиграем, пока живы»: о детских играх, пропадающих стариках и помощи, без которой нельзя, рассказала волонтер из Ростова

Дети из Мариуполя старались находить радость даже во время бомбежек. Фото: из официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВКонтакте"

- Мои смены на границе начались в апреле: все как-то завертелось, понеслось. И даже сейчас хотя бы раз в неделю для меня поехать на российско-украинскую границу, чтобы помочь тем, кому нужна помощь, для меня - норма, - начала свой рассказ волонтер отряда «Неравнодушные» Надежда из Ростовской области.

Женщина, как и сотни других добровольцев, помогает вынужденным переселенцам, приезжающим на Дон.

КАК РУКИ ТРЯСЛИСЬ ОТ ГОЛОДА

- За эти месяцы я слышала много историй людей, которые хотели выговориться, - делится собеседница. - Помню свои первые дежурства в апреле. Тогда был особенно большой поток беженцев из Мариуполя. Помню трясущиеся руки молодых мужчин, которые приходили за чаем. Ведь кушать в те месяцы жителям ДНР особо и не хотелось: если и ели, то буквально по ложечке, так как желудок после недель голода больше не вмещал. А еще многие вынужденные переселенцы не верили, что еда на границе - это бесплатно. Когда люди слышали об этом, то становились, будто, чуточку мягче.

Сейчас добровольца отвозят гуманитарную помощь на Донбасс и в Мариуполь. Фото: из официальной группы добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВКонтакте"

По словам добровольца, у беженцев была заметно нарушена координация: у многих тряслись руки.

- Все это - последствия обстрелов, - пояснила женщина.

КАК ПРОПАДАЛИ СТАРИКИ

Никогда не забудет волонтер и бабушку в инвалидной коляске.

- Мне надо было довезти ее до "скорой". А колесико на ее передвижном кресле было сломано, - вспоминает Надежда. - А бабушка после ранения была, и ее нельзя было по кочкам. Помню: коляска меня не слушается. Сто потов сошло, пока ямки наловчилась огибать ямки. Но в итоге передала женщину врачам. Знаю, что дальше ее отправили на лечение в Москву.

А еще одна из жительниц Мариуполя очень по будничному рассказывала добровольцам вещи, которые в мирной жизни в голове не укладываются: как жила в подвале, сливала воду из труб или пила из луж.

- Она говорила и о том, как не возвращались назад в подвал бабушки и дедушки, которые выходили наружу, чтобы найти себе кусок хлеба. Стариков просто убивали украинские снайперы, - делится воспоминаниями доброволец.

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ РАДОСТИ

А еще не забудет ростовчанка женщину, дети которой пытались найти место для радости даже под бомбежками.

- Вот только ребята при этом говорили друг другу: «Давай поиграем, пока живы», - продолжает Надежда.

Кстати, волонтеры по-прежнему продолжают работать на границе. Только теперь еще возят вещи, еду, лекарства в города ЛДНР. И говорят, что будут рады любой помощи. Все потому, что по ту сторону границы людям поддержка и участие жизненно необходимы.

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