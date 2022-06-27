Ростовчане сварили для пожилых мариупольцев 320 литров каши привезли полтысячи продуктовых наборов

Волонтеры раздали жителям Мариуполя, среди прочего, свежий хлеб. Фото: из официальной группы сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Жители Ростовской области стараются сделать все возможное, чтобы вынужденные переселенцы чувствовали себя комфортно на Дону. Члены добровольного сообщества «Неравнодушные» встречают беженцев уже на границе. Там, около автомобильного пункта пропуска «Весело-Вознесенка» в Неклиновском районе, разбит палаточный лагерь для беженцев.

В последнее время волонтеры все чаще отправляются в гуманитарные поездки в Мариуполь и в республики Донбасса. Здесь они помогают всем, кто по каким-то причинам не смог эвакуироваться.

МЯСО И ВОДА ВСЕГДА В РАДОСТЬ

Добровольцы регулярно возят продукты, вещи и товары первой необходимости. Порой приходится ездить в самые отдаленные уголки ДНР и Мариуполя, подвергая себя риску в пути. Однако люди знают, что там их очень ждут местные жители - в основном, одинокие пожилые люди.

Во время последней поездки в Мариуполь добровольцы привезли помощь, а еще развернули настоящую полевую кухню. Пока для многих мариупольцев это единственная возможность получить горячее питание.

Люди выстроились в очередь за тарелками с кашей. Фото: из официальной группы сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

- Раздали 320 литров каши, это примерно 800 порций, - делятся деталями поездки добровольцы.

К слову, за кашей выстроилась целая очередь. А после обеда каждый получил необходимые продукты.

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ - ВОДА

Добровольцы раздали пятьсот продуктовых наборов, сто банок меда и почти шестьсот буханок хлеба. Но многие жители больше всего нуждаются в простой, чистой воде - в этот раз волонтеры привезли для них 700 литров.

- Водоснабжение, как и электричество, в городе не восстановлено.Поэтому для мариупольцев даже пятилитровая бутылка с чистой водой - уже радость и подспорье, - говорят участники поездки.

Кстати, волонтеры подметили, что особенно радуются в Мариуполе мясу. Так, одна женщина, которой привезли курицу, сказала, что сегодня в семье будет настоящий праздничный ужин.

ВАЖНА ПОДДЕРЖКА

При этом, говорят участники поездки, многим важна моральная поддержка. Волонтеры всегда готовы выслушать людей, оказавшихся в непростой ситуации. А порой они помогают найти родственников, которые успели эвакуироваться или, наоборот, разыскивают близких беженцев.

Так, недавно «Неравнодушные» отыскали 98-летнюю мать беженца. Мужчину эвакуировали неожиданно и быстро - прямо с завода, где он работал. А вот мать осталась в доме, который после бомбежки загорелся. Антонину Васильевну все считали погибшей, но волонтеры разыскали женщину, а позже помогли ее сыну добраться до матери.

Многие добровольцы тратят на работу на границе и гуманитарные поездки почти все выходные и свободное время. Зачем им это, они объясняют просто - не могут оставаться равнодушными.

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