«Нам вернули кусочек сердца»: Ростовчане разыскали таксу, сбежавшую во время эвакуации от хозяев

Волонтеры помогли таксе вернуться домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области активно помогают вынужденным переселенцам. Огромную лепту в помощь беженцам вносит добровольное сообщество "Неравнодушные». Ростовчане встречают беженцев на границе, а также отвозят гуманитарную помощь в Мариуполь. А еще – помогают воссоединиться вынужденным переселенцам с их питомцами. Так, благодаря волонтерам, у таксы по кличке Джерри теперь есть дом и любящая семья.

В ПУТЬ – БЕЗ ДЖЕРРИ

- Собака жила с семьей в Мариуполе. Ее не стали брать на поводок во время эвакуации. Ради безопасности самого питомца, - пояснили волонтеры.

В тот момент люди решили, что если погибнут, поводок помешает выжить Джерри.

- Он всегда был очень послушным мальчиком, далеко не отходил. А тут вдруг во время эвакуации завернул во двор и спрятался. Его звали, свистели, но без толку. Мы долго ждать не могли. Шли группой, было много детей, оставаться на месте было очень опасно, - рассказала позже хозяйка добровольцам.

В итоге семья продолжила путь без Джерри. Оказавшись в безопасности, люди искали таксу по всем группам поиска животных.

ЧУДО СЛУЧИЛОСЬ

Во время поисков в одном из чатов хозяйке таксы повезло встретить волонтера Ксению Дьячкову. Девушка не могла не остаться равнодушной к просьбе женщины и рассказала об этой истории другим добровольцам.

В одну из поездок волонтеры нашли Джерри - живым и невредимым. Несчастную таксу привези на границу и передали семье, которая до последнего надеялась на его возвращение.

- На всем пути до хозяев в спасении Джерри участвовали 15 человек! И благодаря всем этим людям состоялась встреча Джерри с семьей, - рассказали добровольцы.

Кстати, хозяйка таксы считает это настоящим чудом.

- Нам вернули кусочек сердца, который всегда оставался в Мариуполе, вместе с потерянным малышом Джерриком. Теперь мы можем по-настоящему жить дальше, - сказала женщина.

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