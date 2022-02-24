Стало трудно дышать: в Ростове спасли многодетную мать из Луганска

Женщина признается, что всегда все пропускает через сердце. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Ростовские врачи спасли 35-летнюю многодетную мать, приехавшую в наш город из Луганска. Как оказалось, у молодой женщины случился инфаркт.

СТАЛО ТРУДНО ДЫШАТЬ

В Ростов-на-Дону Татьяна, так зовут эту женщину, переехала из ЛНР еще в 2017 году. Приняла такое решение, потому что ситуация у нее на малой Родине после известных событий на Украине 2014 года была сложная. В Ростове помогали родственники, она нашла работу, забрала сюда двух дочек 10-ти и 14-ти лет. А ее старший взрослый сын остался на Луганщине.

В январе 2022 года в семье Татьяны произошло радостное событие – она родила в Ростове еще одну дочку. Муж и родные были счастливы. Но на днях, когда Татьяна нянчилась с малышкой и хлопотала по дому, внезапно почувствовала себя очень плохо.

- Появилась сильная боль в груди, стало трудно дышать. Я начала задыхаться. Никакие средства из домашней аптечки не помогали избавиться от этого жуткого состояния. Конечно, я напугалась. И вызвала скорую помощь, - рассказала Татьяна корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону".

Новорожденную женщина оставила на попечение старших дочерей и мужа. А скора отвезла молодую мать в больницу.

СПАСЛИ МНЕ ЖИЗНЬ

В ГБСМП Ростова-на-Дону, куда привезла женщину, ею немедленно занялись врачи Городского сосудистого центра. После обследования сердца и сосудов с помощью ангиографа подтвердился первоначальный диагноз – инфаркт! В итоге, было принято решение провести пациентке высокотехнологичную операцию с помощью современных технологий.

- Я была в сознании. Видела на большом экране, как бьется мое сердце. И как с помощью специальных миниатюрных инструментов, через прокол на запястье, по сосудам хирург добрался до проблемного участка в артерии и установил там стент. Я даже и представить себе не могла, что современные операции на сердце проходят таким образом, - делится пациентка в беседе с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону".

Татьяна рассказывает, что ей сразу же после операции стало легче дышать. А все - и врачи, и медсестры и санитарки - были к ней очень внимательны.

- В этой больнице спасли мне жизнь! - говорит Татьяна с огромной благодарностью к медикам.

ВСЕ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ

Сегодня многодетную мать уже выписали из больницы. Она дома. Чувствует себя хорошо. Признается: за те несколько дней, что была в больнице, очень соскучилась по дочкам. Маленькая теперь постоянно у нее на руках.

- Никогда не жаловалась на здоровье, - пожимает плечами Татьяна. - Да, инфаркт в 35 лет – это, кажется, просто невероятным. Но знаете, на Луганщине в последние годы жизнь была непростой. И мне, как и всем моим землякам пришлось очень много пережить и поволноваться. Я всегда все пропускаю через сердце. Вот, может, накопилось. И оно в какой-то момент дало сбой. Конечно, смотрю новости о том, что сейчас происходит на Донбассе. И об эвакуированных оттуда в Ростов и другие города России моих земляках. И верю, что, в конце концов, все обязательно будет хорошо. А мне есть за что искренне благодарить Ростов – здесь спасли мою жизнь!

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