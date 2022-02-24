«Грохот такой, что стены дрожали!»: беженцы из Донбасса рассказали о том, как прятались от бомбежки

Семья из ЛНР теперь может спать спокойно Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовскую область на фоне спецоперации в Донбассе продолжают приезжать беженцы. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с семьей, которая приехала к в наш регион из города Стаханова Луганской Народной республики.

"ВО ВРЕМЯ БОМБЕЖКИ СНЕСЛО КРЫШУ"

Лариса Миносян выглядит уставшей. Сказалась дорога и, конечно, бесконечный страх за жизнь. Но сейчас ее глаза светятся счастьем. В Ростов приехали всей семьей: она, муж Аветис, дочка и двое внуков. Младшему нет и года

Лариса говорит, что когда они покидали дом, в округе слышались взрывы.

- Это было ужасно! Грохот такой, что стены дрожали. Мы собрались вмиг. Схватили быстро какие-то вещи и в автобус. Спасаться, - рассказывает Лариса.

Кстати, сейчас уже вторая эвакуация для этой семьи. Впервые они покинули ЛНР в 2015 году. Тогда от их дома почти ничего не осталось. Во время бомбежки снесло крышу, к счастью, все остались живы

Вернулись обратно в 2016 году. Но мирного неба над головой так и не случилось.

"ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ СЧАСТЛИВЫ"

- Последний месяц был страшным. Постоянно какие-то взрывы. Мы месяц жили в туалете. Постелили матрацы на пол. Спали там. Это оказалось самым безопасным местом во всем доме, - говорит Аветис.

Сейчас, несмотря на то, что семья живет в ПВР, муж и жена признаются, - они впервые за много лет счастливы.

- Сердце поет. Спасибо огромное, что приютили нас,- говорит Лариса.

- Но на шее мы сидеть ни у кого не собираемся. Верим, что скоро все закончится и мы вернемся на родину, - строго добавляет муж.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, как волонтеры нашли щенка маленькой беженки. Девочка из ДНР потеряла друга на границе и наотрез отказывалась эвакуироваться без него.

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