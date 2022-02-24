«Хочется просто жить!»: харьковский студент откровенно рассказал о том, что сейчас происходит в Украине

Атакованы объекты противовоздушной обороны, аэродромы, военные арсеналы, воинские части, комендатуры. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Рано утром президент России Владимир Путин заявил общественности о решении провести спецоперацию в Донбассе. Мы решили узнать у очевидцев, что происходит по ту сторону границы. Журналистам «КП - Ростов-на-Дону» удалось пообщаться с украинским студентом Владиславом Чернышенко, который рассказал, что сейчас происходит на некоторых территориях Украины.

«НАД МОЕЙ ГОЛОВОЙ ПРОЛЕТЕЛ БЕСПИЛОТНИК»

- Я сам учусь в Славянске, но в данный момент нахожусь с родителями в поселке Боровая Харьковской области, недалеко от города Изюм, - говорит Владислав. - Сейчас у нас затишье, но еще в пять утра мы с родителями проснулись от громких взрывов. Подошли к окну, чтобы проверить, что произошло, и вдалеке увидели дым. Спустя несколько минут в стороне, где находятся военные подразделения, прогремели еще два взрыва.

Парень рассказывает, что после этих залпов он пошел кормить животных, и над его головой пролетел беспилотник, который произвел еще один взрывной выстрел. По его словам, звук был такой сильный, что все вокруг задрожало.

ОДНИ ЖДУТ - ЧТО ДАЛЬШЕ, А ДРУГИЕ - УЕЗЖАЮТ

- Сейчас у нас наступило затишье, при этом мои одногруппники из Славянска рассказывают, что у них началась самая настоящая паника. По 50 машин стоят в очереди на заправках, в продуктовых - очереди, банкоматы опустошают, но их все же пополняют по мере возможностей. Одни люди остаются и ждут, что будет дальше, а другие готовятся уезжать.

А в соседнем от Славянска Краматорске сейчас находится мой брат. Он написал, что там слышны выстрелы. Его семья даже спряталась в подвале дома, - рассказывает Владислав Чернышенко. - Мне ясно точно только одно: хочется просто жить! А еще чтобы с семьей все было хорошо.

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