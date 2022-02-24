«Не нужно паниковать!»: туроператор объяснил, как быть при запрете вылетов тем, кто собирался в поездку

У туристов, которые купили путевки на ближайшие даты до 2 марта, есть несколько вариантов действий Фото: Ольга ГОПАЛО

В четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин объявил о специальной операции России в Донбассе. В связи с этим поступил запрет на использование южного воздушного пространства страны. И до 2 марта аэропорт «Платов» не отправляет и не принимает рейсы. Среди путешественников, купивших туры на ближайшую неделю, появилось множество вопросов. На вопросы «КП — Ростов-на-Дону» ответил член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор сети турагенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

- Те люди, которые должны были лететь из этих 12 закрытых аэропортов до 2 марта, могут или отказаться от поездки - им вернут деньги. Или они могут согласиться на перенос полета, после этой даты, естественно с сохранением стоимости валюты тура. То есть, если человек платил, условно говоря, 70 рублей за доллар в декабре, покупая тур на 28 февраля, то доллар останется также по 70 рублей, - объяснил Алексан Мушегович.

ЛИШНЯЯ ПАНИКА

- Что же касается тех людей, которые купили туры с вылетами после 2 марта, их мы призываем не волноваться и успокоиться сейчас. Ни в коем случае не сеять панику. Особенно сейчас меня удивляют те, кто купил туры на август или сентябрь и начинает паниковать. Не нужно. Это же как и на финансовом рынке: есть те, кто уже сейчас побежал в банки и, создавая очередь, снимает в банкомате все сбережения, а есть и те, кто придет туда через две-три недели и спокойно без очереди возьмет свои деньги.

Понятно, что рейсы, которые летят, условно из Новосибирска в Доминикану или из Самары в Хургаду, состоятся, потому что летят по другим маршрутам, вдали от закрытой зоны, Отмечу, что не все эти 12 аэропортов имеют зарубежные вылеты, например, Элиста, Орел, Курск. А вот «Платова» это, конечно, коснулось. Но еще раз повторю: ни в коем случае не нужно паниковать.

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