После эвакуации беженец из Мариуполя чудом нашел 98-летнюю мать, которую все считали погибшей

Антонина Васильевна сумела выжить под бомбежками. Фото: взято из официальной группы отряда "Неравнодушные" во "ВКонтакте"
- Жили-были в Мариуполе Антонина Васильевна и ее сын Сергей, - начали свой рассказ о семье из Мариуполя волонтеры добровольного сообщества «Неравнодушные».
Добровольцы с самого начала эвакуации встречают на границе в Неклиновском районе людей, бегущих от снарядов. А с тех пор, как в Мариуполе перестали стрелять, отвозят туда и гуманитарную помощь.
И вот, в одну из последних таких поездок, ростовчане побывали в гостях у 98-летней Антонины Васильевны. Правда, перед этой встречей добровольцам пришлось провести целое расследование.
«СКАЗАЛИ, ЧТО ДОМ СГОРЕЛ, А МАМА ПОГИБЛА»
- Дело в том, что мы еще помогаем людям , потерявшимся из-за боевых действия, найти другу друга, - рассказывает Лариса Бражникова.- Так вышло, что сына Антонины очень быстро и неожиданно эвакуировали военные прямо с завода, на котором он работал.
А мама осталась в городе, в своей квартире.
- А потом кто-то сказал сыну, что дом сгорел, а мама погибла в пожаре, - продолжает Лариса.
Но мужчина до последнего не верил, что его матери не стало. А волонтеры из Ростова вызвались помочь ему в поисках самого родного на земле человека.
- Задача была предельно ясна - установить судьбу Антонины Васильевны. Ее гибель подтвердили три человека. Но интуиция мешала закрыть это дело, - рассказывает волонтер.
Пожилая женщина сейчас живет в этом доме. Фото: взято из официальной группы отряда "Неравнодушные" во "ВКонтакте"
«ТАКИЕ, КАК БАБА ТОНЯ, В ОГНЕ НЕ ГОРЯТ!»
И вот через множество волонтерских чатов удалось найти девушку – соседку Антонины Васильевны.
- Тю! Да такие, как баба Тоня в огне не горят! Ей и в воде утонуть не суждено! Она еще нас с вами переживет, - улыбается собеседница.
После этого мужчина сразу же помчался к матери. А следом в гости к ним приехали и волонтеры. Конечно, не с пустыми руками. А Антонина Васильевна, как и полагается радушной хозяйке, с улыбкой встретила гостей. Напоила чаем и показала свои сохранившиеся фотоальбомы.
- Один из них был полностью посвящен Великой Отечественной войне, - продолжает волонтер.
ЧТО НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
По словам добровольцев, в этой истории их поразило многое: и стойкость пожилой женщины, и то, что она и ее квартира каким-то чудом уцелели.
Как оказалось, в многоэтажку действительно попал снаряд, после чего она вспыхнула. Полдома буквально снесло. Но часть «хрущевки» все же уцелела.
Но Антонина Васильевна, несмотря на то, что вокруг – руины, не унывает. Говорит, что сын рядом, а за окном больше не взрываются снаряды.
- А что еще для счастья надо? – улыбнулась пожилая женщина.
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