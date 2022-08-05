Стамбул всегда пользовался популярностью среди россиян Фото: Артур СЕЛИМОВ

Турция давно пользуется популярностью среди российских туристов. Большинство россиян выбирают курорты Анталии или Алании за огромные пляжи и доступный сервис. Но самым популярным городом в этой восточной стране является Стамбул.

Журналист "КП-Ростов-на-Дону" решил выяснить, чем же привлекает Стамбул миллионы туристов, и что ждет отдыхающих в этом году.

Стамбул всегда пользовался популярностью среди россиян Фото: Артур СЕЛИМОВ

В СОЧИ НА АВТОБУСЕ - ХУДШЕЕ РЕШЕНИЕ

Ростовский аэропорт по-прежнему закрыт для полетов, поэтому добираться в Турцию из донской столицы можно только через другие города. Самым бюджетным вариантом полета в Стамбул оказался из город-курорт Сочи. Забегая вперед скажу: опыт показал, если летите из аэропорта другого города, лучше оставлять в запасе минимум 10 часов иначе можно испортить себе отдых.

Билеты в обе стороны на двоих человек обошлись в 35 тысяч рублей. При этом пришлось доплатить еще 10 тысяч за багаж и возможность вернуть билеты в случае форс-мажора. В этом году полеты совсем недешевое удовольствие. Для примера билеты на ту же дату в курортную Анталию стоили уже 100 тысяч на двоих. Хотя раньше такой разницы не было.

Старые кварталы привлекают туристов своей самобытностью Фото: Артур СЕЛИМОВ

Добираться из Ростова до Сочи пришлось на автобусе, так как все билеты на поезд были раскуплены. Что касается автобусов, то удалось урвать билеты только проходящий "Белгород - Сочи". Ехать таким образом оказалось худшим решением. В нашем случае, автобус опоздал на два часа, потом еще час простоял на вокзале из-за неразберихи с билетами. А после водитель чуть ли не по часу стоял на каждой остановке. Как итог, в Сочи мы прибыли не в положенные 6 утра, а в час дня. Днем в городе-курорте тоже пробки, поэтому до аэропорта лучше ехать на электричке. Это еще четыре тысячи рублей на двоих. В противном случае - можно потерять еще 2 часа на дорогах.

С МИРУ ПО НИТКЕ

По приезду в Турцию валюту лучше всего покупать сразу в аэропорту. Курс будет такой же, как и в самом Стамбуле. Самое выгодное - это не менять рубли на лиры в обменниках, а снимать валюту сразу в турецких банкоматах, которые работают с платежной системой "МИР".

Через банкомат не сразу можно снять наличные с карты "МИР" Фото: Артур СЕЛИМОВ

Например, в Ростове лиру продавали по курсу 5,3 рубля, в обменных пунктах аэропорта она была по курсу 4,5 рубля. А если "вытаскивать" деньги из банковской карты, то курс вообще 3,70 рублей за лиру.

Однако и тут нужно быть готовым, что с первого раза деньги снять не получится и придется обойти несколько банкоматов. Наши карты исправно принимал один только банк — это "Zirat bank". Правда, даже он не выдавал валюты больше 1000 лир (4,5 тысячи рублей, - прим. авт.).

А вот Сбербанка в Стамбуле нет, можно даже его не искать. И еще - только на банковскую карту по приезду в Турцию надеяться нельзя, лучше иметь наличные рублями.

В ТАКСИ МОГУТ И УСТУПИТЬ

Чтобы доехать до отеля пришлось заказывать такси. Без интернета найти автобус, который идет в нужный район нереально: на остановках нет информации, а все что написано - указано на турецком языке. Например, аэропорт в Турции называют "Havaalani".

Таксист согласился отвезти до отеля за 350 лир — это примерно 1500 рублей по курсу. Они работают по счетчику. Но, если вдруг не хватает денег, могут немного уступить.

В пути турок дал нам бесплатно бутылки с водой, когда увидел, что нам нечего пить. Вроде мелочь. Но мы как-то сразу ощутили восточное гостеприимство. Для примера, в том же автобусе "Белгород - Сочи" водители продавали таким как мы не слишком запасливым пассажирам воду по 50 рублей за поллитровую бутылку.

ИЗ ЕВРО В ЛИРЫ

В Стамбуле нужно иметь в виду, что многие цены указаны в евро, а только потом их переводят в лиры. И это делает стоимость чуть дороже.

К примеру, когда я заказывал отель на сайте, цена была за двухместный номер на шесть ночей - 15 000 рублей. Уже при заселении нам назвали цену в 259 евро (это около 21 000 рублей, - прим. авт).

Жизнь в мегаполисе бурлит даже ночью Фото: Артур СЕЛИМОВ

Как оказалось, эта практика распространена в туристических зонах. Поэтому постоянно приходилось перемножать суммы, чтобы понимать дешево это или дорого.

ПРОСТО ПОДНЯТЬ ПАЛЕЦ

Стамбул — это огромный мегаполис с невероятным ритмом жизни, который постоянно кипит даже ночью. Движение тут интенсивное, и люди переходят автомобильные дороги в любом месте, вне зависимости от наличия светофоров. Для этого достаточно просто поднять указательный палец вверх.

В Стамбуле есть метро, и даже старинный трамвай как в Сан-Франциско Фото: Артур СЕЛИМОВ

По городу передвигаются много скутеров, груженных под завязку. Турки курсируют на самокатах, роликах и лавируют между автомобилей на огромной скорости.

Для туристов же дешевле всего передвигаться по улицам на местных "маршрутках". Цена билета - семь лир. Для сравнения, билет на общественном транспорте стоит 12 лир.

В Стамбуле есть и метро, и фуникулер, и трамваи, и даже паромы. Однако логистика не продумана и постоянно приходится много ходить при пересадке между транспортом.

КАЖДЫЙ ОДЕВАЕТСЯ КАК ХОЧЕТ

Турки носят одежду по-разному. На улицах народ можно встретить как хиджабе, так и в коротких шортах.

Местное население спокойно относится к приезжим, не обращая внимания на поведение и одежду. Хотя однажды удалось заметить курьезный случай, когда к влюбленной турецкой парочке подошла сирийская женщина в парандже и отругала их за непристойное поведение. Молодые люди очень удивились, но не стали перечить, а просто ушли.

В мечети же лучше заходить в головном уборе, в закрытой обуви. Этого никто не требует, но это знак почтения и уважения к религии.

Туристы со всего мира приезжают посмотреть закат над Мраморным морем Фото: Артур СЕЛИМОВ

МОРЯ ЕСТЬ, БЕСПЛАТНЫХ ПЛЯЖЕЙ - НЕТ

Город окружен морями, но позагорать и поплавать особо не получится. Пляжей мало, и они все платные - в среднем, стоит 30 лир. Но в местах для купания воды - по пояс.

Стамбул больше славится своими базарами и торговыми рядами, чем пляжами. Поэтому многие туристы отправляются именно туда. Цены на вещи особо не отличаются от российских, поэтому шопинг не будет выгодным занятием. Например, турецкий чай на рынке продавали по 90 лир за полкило, а в магазине его цена было всего 40 лир. Зато тем, кто хочет утомиться из-за огромного скопления посетителей - пожалуйста, на базар.

в Стамбуле вокруг вода, а пляжей мало Фото: Артур СЕЛИМОВ

Супермаркетов в Стамбуле мало. В основном, на улицах можно встретить маленькие магазинчики, где очень скудный ассортимент. Например, мне так и не удалось найти скотч, ватные палочки, клей и другие канцелярские товары.

Кстати, одноразовая посуда в Турции не такая дешевая как у нас и выбора ее совсем нет. Поэтому все необходимое лучше брать с собой, это сэкономит много времени.

ГОЛОДНЫМ ТОЧНО НЕ ОСТАНЕШЬСЯ

На улице полно уличной еды, поэтому голодным в Стамбуле точно не останешься. Порции - большие и сытные, поэтому больше одного блюда можно не заказывать. Для примера, люля-кебаб обошелся нам в 200 рублей, а к нему еще внушительная порция салата.

Порции в ресторанах подают большие Фото: Артур СЕЛИМОВ

Есть мнение, что чай в турецких кафе наливают бесплатно, но это не так. За все время только в одном месте за чай с нас не взяли деньги, и то - в местной забегаловке.

Стамбул славится своими рынками и гастрономической кухней Фото: Артур СЕЛИМОВ

Но вот что поразило. На улицах Стамбула очень много нищих. В основном, это молодые женщины с детьми. Если пройтись по старым кварталам города можно встретить полуразрушенные дома с огромными трещинами и без окон. Там живут мигранты: у них нет воды и электричества, дети раздетые и просят подаяния. А еще тут полно беженцев с сирийскими паспортами, которые целыми семьями просят денег на еду. Ночью же дети-беспризорники свободно гуляют по городу, и их никто не задерживает.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Из плюсов: понравилась энергетика города, его архитектура и, в особенности, климат. Если в Ростове при +30 градусах стоит невероятная духота, то в Стамбуле при такой же температуре комфортно и свежо из-за ветра и небольшой влажности.

Прогулка по Босфору одно из самых популярных экскурсий среди туристов Фото: Артур СЕЛИМОВ

Туристов здесь, в основном, привлекают мечети. Есть и прогулки на катере по Босфору - по 20 евро с человека. Древние подземелья Цистерна Базелика в центре Стамбула, куда водят экскурсии - 150 лир. Можно побывать во дворце Топкапы за 40 евро, но туда, как и в находящуюся на реставрации Мечеть Святой Софии (вход 10 евро), огромные очереди. Но, в целом, поездка того стоила. Уверен: местный колорит, радушие и отменная кухня привлекут сюда еще немало туристов.

Вместо PS: В итоге вся поездка обошлась нам около ста тысяч рублей на двоих. Мои знакомые, которые отдыхали в это же время в Сочи, потратили примерно столько же.

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