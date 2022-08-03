Как отпуск превратился в кошмар: ростовчанка вместо абхазских пляжей очутилась с сыном в обшарпанной больнице Сухуми

Абхазия поражает буйством зелени Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Лето в самом разгаре. А это значит, что к южным берегам потянулись отдыхающие. Из-за закрытых аэропортов и непростой международной обстановки Черное море сегодня в топе у туристов. И многие устремились в Абхазию - «страну души».

Но, как рассказала ростовская туристка Дарья Шилова, шикарная природа не смогла затмить всего того, что ей пришлось пережить. Вместо пляжного отдыха и загара женщина оказалась в инфекционной больницей Сухуми. А там – вся Россия.

Молодая мать призналась, что такого ужаса она никогда не видела: старая отваливающаяся плитка в уборной, потрепанный линолеум и таксисты, которые зарабатывают на воздухе. О ленивом сервисе и почему никогда больше не вернется, ростовчанка рассказала "КП-Ростов-на-Дону".

Железнодорожная станция в Новом Афоне Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ГОРА - СЛЕВА, ЗАБРОШКА - СПРАВА

37-летняя ростовчанка купила путевку для себя и 12-летнего сына в Новый Афон на неделю еще в мае. На все про все - 41 200 рублей, еще десять тысяч - билеты на плацкарт. Сам отдых был намечен на середину июля.

- Выбрала хороший по местным меркам отель с трехразовым питанием по системе «шведский стол», двумя бассейнами с обычной и морской водой. С балкона номера, как мне сказали в турагентстве, вид должен был открываться на Иверскую гору, - рассказывает Дарья.

Собственно, прекрасная Иверская гора, действительно, отлично была видна с террасы.

- Но это если смотреть налево, - смеется туристка. - А повернув голову направо, взгляд утыкался в "заброшку". В ней горничные сушили постельное белье. Эстетический диссонанс: сама гостиница красивая с чистой зеленой территорией, и на этом фоне этого – несуразный долгострой. Мы сначала огорчились. Но месторасположение отеля с лихвой компенсировало этот минус: за десять минут мы могли дойти и до пляжа, и до роскошного Приморского парка с лебедями и страусами, и до Афонского монастыря. В общем, в шаговой доступности оказались все местные красоты.

СПЕЛИ В ПЕЩЕРЕ ХОРОМ

Собственно, первый день мама и 12-летний сын посвятили достопримечательностям.

- Побывали на экскурсии в Новоафонской пещере, - признается Дарья. - Билеты обошлись в 1400 рублей за двоих. Прогулка по подземным дворцам длилась больше часа. В пещерах было прохладно, но мы подстраховались – взяли с собой куртки. Везли их из Ростова, хотя, как выяснили, на месте верхнюю одежду можно было арендовать за пару сотен рублей.

По словам женщины, пещеры оставили потрясающие впечатления.

- Это как побывать в другом измерении, - говорит ростовчанка. - В одном из подземных залов туристы по просьбе экскурсовода спели песню «Мы пойдем с конем по полю вдвоем». В пещере – акустика как в лучших оперных залах мира. Когда люди стали петь, думаю, мурашки по коже пробежали не только у меня.

В июле температура в пещере примерно +15 градусов Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В копилке воспоминаний - поход к гроту одного из 12 апостолов Христа Симона Кананита. Дорога к нему и к келье святого, вырубленной прямо в скале, пролегает по живописной территории Псырцхинского заповедника вдоль русла одноименной реки.

- Вход платный - около трехсот рублей с человека, - пояснила Дарья. – И, конечно, не могли не побывать в Новоафонском монастыре. Благодатное место. Можно оставить записку о здравии. Сумма пожертвования - сто рублей за десять имен.

Вот только на этом прелести закончились. Отдых превратился в кошмар.

В монастыре ощущается особая благодать Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

"СКОРАЯ" ДАЖЕ ЗА ДЕНЬГИ НЕ ПРИЕДЕТ

- На третий день нашего пребывания в Новом Афоне заболел сын, - делится туристка. - Вначале Миша пожаловался на боли в животе, почти сразу подскочила температура и началась рвота. К бабке не ходи: кишечная инфекция. До сих пор ума не приложу: где подхватил. Ведь мы даже не успели искупаться в море, а пили только бутилированную воду, ею же умывались и полоскали рот.

Весь день мать не отходила от ребенка, лечила по схеме, которую назначил им ростовский педиатр.

- Давала противовирусное, сорбенты и препарат от обезвоживания, - рассказывает женщина. - Но сыну лучше не становилось. Рвота начиналась даже после глотка воды. Сын лежал пластом.

К вечеру стала только хуже. На фоне жаропонижающих температура была 40 градусов. Женщина поняла: сама не справляется. Нужен врач. Помчалась на ресепшн и попросила вызвать "скорую".

- Я понимала, что у нас российский полис и могут быть проблемы с медицинским обслуживанием, - продолжает собеседница. - Вызов готова была оплатить. Когда ребенок в таком состоянии, совсем не важно было, сколько это стоило бы. Но администратор гостиницы сказала, что "скорая" не приедет даже за деньги. И, вообще, в самом Афоне нет педиатров-инфекционистов, даже платных. И посоветовала ехать в Сухуми.

Приморский парк в Новом Афоне Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

У ВРАЧА ГЛАЗ-АЛМАЗ

В отличие от скорой, такси прибыло мгновенно. Шрофер оказался знакомым сотрудницы гостиницы. Она его и вызвала. Цена вопроса - 1400 рублей (для сравнения обратный путь обошелся вдвое дешевле). Минут сорок в дороге. И вот мама с сыном уже в столице Абхазии, в детской инфекционной больнице.

- Сама больница – это отдельная история, - говорит туристка. - Старая отваливающаяся плитка в уборной, мыла нет. В коридоре - потрепанный линолеум, ремонт не делали, видимо, со времен СССР. Но вот врачи-инфекционисты удивили профессионализмом.

- На кишечные вирусы у всего медперсонала оказался наметанный глаз, - делится женщина. - Даже по состоянию языка медики могут определить, как давно пил ребенок. Кстати, врачи сказали, что всплеск кишечной инфекции в Абхазии случается каждое лето. Болеют и местные, и приезжие.

Детская инфекционная больница, в которой раньше был ковидный госпиталь Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

СУХАРИ ВМЕСТО ШАШЛЫКА

В больнице подростку поставили капельницу, сделали укол, и уже через пару часов ребенок чувствовал себя намного лучше.

- Пока сын лежал под капельницей, я перезнакомилась с соседками по палате, дети которых также подхватили кишечную инфекцию. Кто-то приехал из Самары, кто-то – из Астрахани. Одна женщина - и вовсе из Архангельска. Говорит, весь год копила на поездку. Но вместо пляжа - вместе с нам, в "инфекционке" с двухлетней внучкой.

Ростовчанку с сыном отпустили из больницы в этот же вечер. Кстати, несмотря на то, что у ребенка не было страховки и местного полиса, врачи не взяли с семьи ни копейки.

- Сыну прописали строгую диету. Можно было есть только сухари, бублики, гречку и рис. Обратно в отель также добирались на такси, только уже гораздо дешевле, - продолжает туристка.

СО СВЯЗЬЮ ТОЖЕ ПРОБЛЕМЫ

Вообще, по словам женщины, абхазские таксисты то и дело норовят взять лишнего с приезжих.

- Если не хотите переплачивать, скачайте местный агрегатор такси. Но следует помнить: не всегда удается это сделать, - говорит Дарья. - Связь работала из рук вон плохо. То не работала вообще, то не приходили смс с кодами-подтверждениями. Про покупки онлайн также пришлось забыть по той же причине. Wi-Fi тоже не везде и ловит через раз.

И если гостинцы и рестораны радовали глаз, то все остальные здания оставляли желать лучшего.

- Абхазия оказалась страной контрастов. Вроде как райская природа. Но в этой гуще зелени обязательно разглядишь уродливый недострой, - поделилась наблюдениями туристка. - Вокзалы - ужасные, в самом Сухуми - море обшарпанных многоэтажек с выбитыми стеклами. Заброшенные здания - на каждом углу. Даже рядом с прекрасным парком, озерами и лебедями стоит корявая заброшка.

"ОКРОШКА – АЖ ЛОЖКА СТОИТ!"

Отдельное внимание заслуживает кухня.

- Что-что, а готовить здесь умеют и любят, - поделилась гастрономическими выводами ростовчанка. - В кафешках обязательно предложат форель и овощи на мангале, потрясающие хачапури и лодочки с сыром и яйцом. Даже картошку в местных ресторанчиках запекают по-особенному вкусно. А какая там окрошка! Густая - аж ложка стоит. К слову, завтрак на двоих обойдется примерно в 700 рублей. Обед – около полутора тысяч рублей. Обязательно стоит попробовать форель, цена за нее – примерно 600-700 рублей за порцию. А еще в Абхазии варят потрясающий кофе на песке. Персики там неплохие, но и наши, ростовские, не хуже. А вот местное вино я бы не советовала, впрочем, как и мед. Мне не понравились.

Форель на мангале обойдется в 600-700 рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

По словам женщины, впечатления от отдыха в «стране души» остались неоднозначными.

- Из несомненных плюсов – потрясающая природа: буйство тропической зелени, горные леса, речки, водопады, красивое море, незабываемые закаты. Воздух пахнет магнолией, стрекочут цикады. Из минусов – кишечная инфекция, куча заброшенных зданий и ощущение того, что край приходит в упадок. Отдыхать или нет в Абхазии, каждый решает сам. Мы уехали раньше. И лично я с ребенком повторно туда больше не вернусь, - сказала Дарья.

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