Два пляжа Ростовской области включили в список самых чистых и безопасных в России

Наивысшую оценку получили донские пляжи «Азак» и «Казачий Дон» Фото: Олег УМАРОВ

Два пляжа Ростовской области оказались в списке самых чистых и безопасных зон отдыха России. Об этом по итогам исследования объявили сотрудники Роспотребнадзора, сообщает портал 1rnd.ru.

Так, лучшими среди лучших признали азовский пляж «Азак» и «Казачий Дон» в Старочеркасске. Это благоустроенные территории, на которых каждый может найти себе занятие по душе.

Добавим, в полный список комфортных территорий внесли 25 пляжей, в том числе это берега в Крыму, Краснодарском крае и в других регионах страны.

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