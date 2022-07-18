Василий Голубев рассказал, как стать волонтером в Ростовской области. Фото: скриншот эфира телепрограммы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, кто может претендовать на звание волонтера в донском регионе. Правила глава региона озвучил в эфире программы "О главном".

- В первую очередь, человеку должно быть 18 лет и больше. Желающие должны обратиться на сайт мывместе.рф и зафиксировать себя как кандидата в волонтеры, - сообщил Василий Голубев.

Губернатор напомнил, что Ростовскую область определена регионом-оператором Ассоциации волонтёрских центров "Мы вместе с Донбассом". Сейчас в регионе есть штаб, который работает в ДГТУ, на Донбассе продолжают работать три гуманитарные миссии и идет подготовка еще нескольких добровольческих групп.

Деятельность волонтеров абсолютно разная. Кто-то помогает детям, некоторые оказывают поддержку взрослым, также добровольцы занимаются восстановлением разрушенных могил воинов советской армии, памятников и многим другим.

- Эту темы мы поддерживаем и будем это делать столько, сколько нужно. Самое важное, что вся эта деятельность - инициатива самих людей. Они абсолютно разного возраста, но по зову своей души готовы оказать помощь в совершенно разных местах, - отметил глава региона.

Отметим, что в Ростовской области одно из самых развитых волонтерских движений в стране.

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