Губернатор рассказал о создании инженерных школ на базе донских вузов

В Ростове создадут две инженерные школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донской государственный технический университет и Южный федеральный университет выиграли гранты на создание инженерных школ. Губернатор Василий Голубев в эфире программы «О главном» рассказал, каких специалистов будут готовить университеты и будут ли они востребованы в Ростовской области.

Глава региона рассказал, что в ДГТУ будут готовить специалистов в области сельхозмашиностроения. Партнерами вуза выступят донские предприятия, прежде всего «Ростсельмаш».

— В Ростовской области планируется запустить два завода. Они могут начать работать уже в 2023 году. Инженеры, которые будут заниматься развитием сельскохозяйственного машиностроения, нам очень нужны, — пояснил Василий Голубев.

Второе направление — это IT-технологии. Специалисты для этой сферы будут обучаться в Южном федеральном университете. В реализации этого проекта будет принимать в том числе и компания «Ростех».

— Наша задача — чтобы ребята учились, находили работу и продвигали страну, развивали экономику, — прокомментировал губернатор.

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