Губернатор: Уход «Макдональдса» сказался на общественном питании в Ростовской области

В Ростовской области из-за ухода "Макдональдса" замедлилось развитие общественного питания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уход «Макдональдса» из России способствовал падению показателей в сфере общественного питания в Ростовской области. В то же время такие отрасли экономики, как строительный комплекс и сельское хозяйство, на Дону показывают хорошую динамику. Об этом во время передачи «О главном» рассказал донской губернатор Василий Голубев.

- Область чувствует себя достаточно стабильно, - подчеркнул глава региона. - Сейчас я могу говорить по итогам 5 прошедших месяцев, поскольку статистику дают от 20 числа каждого месяца. Промышленность у нас выросла на 4,7%. сельское хозяйство - на более чем 13%. Хорошую динамику показывает строительный комплекс. Тут мы в порядке. Есть хорошие перспективы развития и перерабатывающей промышленности с учетом нового урожая.

Однако некоторое снижение наблюдается в сфере общественного питания. Уход «Макдональдса» не мог не сказаться. Уровень регистрируемой безработицы на Дону сегодня составляет 0,6%. Выросло количество самозанятых, зарегистрированых в Ростовской области.

Власти Ростовской области понимают, что на развитии экономики скажутся и санкционное давление, и изменение логистических цепочек. Но в то же время властями отмечается высокая быстрота принятия решения на федеральном уровне.

- Соответствующим образом будем поступать и на региональном уровне в той части, которая зависит от региональных властей, - отметил губернатор. - Моя позиция такова: санкции — это период новых возможностей. Бизнес готов находить новые решения. Надеюсь, способность малого и среднего предпринимательства включиться в работу в новых условиях поможет нам и до конца текущего года двигаться с хорошей динамикой и находить решения, которые в недалекой перспективе решат ряд вопросов. Бизнес настроен правильно и положительно. Но я понимаю, что многим тяжело.

Поэтому работа по поддержке донского бизнеса будет вестись регулярно, заверил Василий Юрьевич. Сейчас в донском правительстве приступили к планированию работы на 2023 год. В июле-августе текущего года власти проанализируют, как в Ростовской области выполняются государственные программы и национальные проекты.

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