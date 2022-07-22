Разбитые манекены, икебана из забытых вещей и крохотное озеро: Что найдет турист на одном из лучших пляжей страны в Ростовской области

пляж находится на берегу рукотворного озера Фото: Артур СЕЛИМОВ

Пока одни ищут место для отдыха поближе к дому, другие исследуют прибрежные зоны Ростовской области в поисках новых впечатлений.

Совсем недавно в Ростовской области назвали два самых безопасных пляжа. Один - в станице Старочеркасской. И там мы уже побывали. А вот другой находится возле города Азова.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» посетил пляж Азак, чтобы проверить так ли он хорош на самом деле, как о нем рассказывают эксперты пляжного отдыха.

пляж находится на берегу рукотворного озера Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЧАС - НА МАШИНЕ, ТРИ - НА АВТОБУСЕ

Чтобы добраться до нового пляжа своим ходом нужно сделать несколько пересадок. Первая точка из Ростова - в город Азов. Доехать до него можно на микроавтобусе, который отправляется с пригородного автовокзала. Цена билета - сто рублей. Едет междугородний транспорт примерно полтора часа.

Добравшись до Азова, нужно пересесть на местный автобус №4, он довезет до школы № 9. За билет придется отдать 22 рубля. От этой остановки нужно будет спуститься по переулку Маяковского. Идти придется около 20 минут.

Скажу сразу путешествие на микроавтобусе утомительное и трудное. Нужно потратить около трех часов чтобы добраться из центра до пляжа.

Поэтому, если есть возможность, лучше - на автомобиле. В пробках пришлось «потолкаться» на выезде из Ростова и около Батайска. В остальных местах движение спокойное. Даже с учетом всех заторов мне удалось добраться до пляжа за полтора часа.

МАЛЕНЬКОЕ ОЗЕРО ПОСРЕДИ ПУСТЫРЯ

Вход на пляж платный - 250 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно. Чек кассир мне не выдал. Зато парковка для автомобилей бесплатная. Проделав немалый путь и оплатив билет, я попал в «зону разочарования». Первая мысль, которая появляется в голове: «И это весь пляж?»

Мое воображение рисовало совсем другую картинку. На деле - это озеро размером с «горошину» посреди камышовых зарослей. Крохотный водоем и небольшая зона с песком похожа на загородный прудик.

Вода прохладная и немного желтоватая от глины Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВОДА ЧИСТАЯ, НО С ДУШКОМ

Людей на водоеме в будние дни совсем немного. Зато зона купания огорожена буйками, за которые заплывать нельзя. Вот - спасатель с вышки пытается докричаться до мужчины, который заплыл за буйки и никак не реагирует. Минут десять миниатюрная дама-спасатель кричит в громкоговоритель, заставляя морщиться всех посетителей. То ли докричалась, то ли пловец накупался - недовольный мужчина выходит из воды с угрюмым видом.

- Не дают совсем поплавать, - с досадой произносит он. - Тут глубина совсем мизерная около буйков, я же не ребенок, чтобы ходить по дну ногами!

Справедливости ради стоит отметить: вода чистая. Правда, имеет специфический запах.

МАНЕКЕНЫ ПОВСЮДУ

Рядом с пляжем есть кафе и магазин. Цены там вполне приемлемые. Например, шаурма обойдется отдыхающим в 250 рублей, а молочный коктейль - в 120 рублей.

В кафе есть шаурма и шашлык Фото: Артур СЕЛИМОВ

Рядом с кафе есть столики, которые стоят прямо под солнцем. Особо долго не посидишь: приходится сворачиваться и искать тень.

А еще - по всей округе разбросаны манекены. Если в баре и возле сцены они придают хоть какой-то шарм, то на пригорке возле беседок выглядят абсолютно нелепо. Кажется, будто их просто выбросили.

Странные манекены тут повсюду Фото: Артур СЕЛИМОВ

Более невнятно смотрится зонт, на который навесили старые сумки и чемоданы. Издалека кажется, будто бы мусор запутался в этой конструкции и висит.

Это один из экспонатов где людям предлагают сделать памятное фото Фото: Артур СЕЛИМОВ

«Фотозона» тоже оставляет желать лучшего, здесь совершенно нет желания делать фото на память. Две скамейки, покрашенный велосипед, ржавая ограда и дерево с замочками. В общем, как по мне, полный сумбур, который нелепо смотрится как на фото, так и в жизни.

Может, это какая-то художественная задумка. Но ощущение, что их просто побросали и не доделали.

А ЧТО С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ?

Из доступных развлечений на пляже только музыка и сладкая вата. В воде для разнообразия установлено несколько конструкций — это гамак и качели. Но с них прыгать будет интересно только детям, так как там глубина совсем небольшая.

Каждый посетитель может расположиться под навесом на шезлонге Фото: Артур СЕЛИМОВ

И если первые полчаса было желание бежать без оглядки куда подальше, то потом постепенно начал открывать для себя достоинства пляжа. Да, возможно, он не такой большой как люди себе его представляют. Но зато возле воды есть огибающий озеро навес, и он действительно спасает от солнца. Под ним - бесплатные для посетителей шезлонги (входят в стоимость билета на пляж - прим. авт.). Таким образом, можно спокойно лежать у воды и не бояться получить солнечный удар.

Если есть желание пожарить шашлыки, то это можно сделать в мангальной зоне совершенно бесплатно. Хотя с ценами в кафе можно смело заказывать все имеющие блюда, цены позволяют. А еще при желании можно снять беседку и там поместиться большой компанией.

ПЛЯЖ-КЛУБ

Возле пляжа есть сцена. По выходным тут устраивают танцевальные сеты и вечеринки.

Ночью пляж превращается в танцпол Фото: Артур СЕЛИМОВ

«Азак» может стать прекрасной альтернативой клубным посиделкам у воды. Полноценным пляжем в привычном понимании его назвать сложно. Места для отдыха мало, развлечений нет. Зон, где можно прогуляться - тоже, деревья высадили недавно, и они еще маленькие.

Для детей нет площадок, поэтому единственное развлечение — поплескаться у берега, только и всего. С другой стороны, что еще нужно для счастья в таком возрасте? Скорее всего, зоны отдыха будут еще расширяться, и, возможно, в будущем тут появится больше развлечений и интересных зон, где можно более разнообразно провести время.

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