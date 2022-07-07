Море людей, круассаны с кофе и рыбные ароматы: Чем привлекают ростовские пляжи отдыхающих

Проверили, что творится на ростовских пляжах в июльскую жару. Фото: Екатерина Попова

Если верить синоптикам, то эта неделя на Дону будет очень жаркой. Днем столбик термометра будет быстро и верно приближаться к отметке +36. И главное - ни капли осадков до воскресенья.

Но, как говорят бывалые, даже в зное можно найти плюсы. И раз таять от жары все равно придется, то лучше этот процесс превратить в загорание на пляже. Мы обошли три городских пляжа и узнали, где загорать хорошо.

ДВЕ БУТЫЛКИ ВОДЫ ПО ЦЕНЕ ОДНОГО МОРОЖЕННОГО

Начинаем построение пляжного маршрута с Центрального пляжа, что на левом берегу Дона. Добраться на заветный кусочек отдыха можно тремя вариантами. Во-первых, дождаться 72-го маршрута, если ехать с Западного. Во-вторых, доехать с Ворошиловского на 49-м или 65а до остановки «Аллея «Ростов-Арена» и пройтись минут 20 пешком. Но только в этом случае водителя лучше предупредить о том, где именно вы собираетесь выходить, так как бывает автобусы могут и проехать нужную остановку. И, наконец, третий вариант подойдет для любителей ходьбы - дойти до пляжа пешком по Ворошиловскому мосту.

На Левобережном пляже шезлонги можно взять под залог. Фото: Екатерина ПОПОВА

Не прошло и часа, как мы на месте. Недалеко от входа на пляж можно найти ларек с едой. Там утомленная от отдыхающих женщина продает воду, мороженое и другие вкусности.

Внимательно изучаем ценники: обычная питьевая вода - от 60 рублей и выше. Зато мороженое дешевле 120 рублей здесь не найти. Среди всего вкусного разнообразия все же удалось найти бюджетный вариант для сладкоежек - печенье по 40 рублей.

А вот на территории парка Левобережного подобных продуктовых вагончиков с десяток. Если есть силы и желание, можно пройтись и сравнить цены. Мы сравнили: плюс-минус цена везде одинаковая.

С левого берега открывается панорама Ростова. Фото: Елена ПОПОВА

СЕТИ ПОД ЗАЛОГ ПАСПОРТА

Затарившись водой и мороженым, идем на сам пляж. У входа нас встречают таблички с правилами и режимом работы пляжа. А еще здесь до сих пор сохранилась памятка с коронавирусными ограничениями.

На Центральном пляже есть все: и бесплатные кабинки для переодевания, и беседки, где можно спрятаться от палящих лучей, и деревянные тропинки, которые не спасают обувь от песка. А вот и спасатели - заносят в свою будку плавательные круги.

Пока одни принимают солнечные ванны, другие играют в волейбол. Сети для игры можно взять в здании администрации парка, правда, есть одно но - под залог паспорта.

Ближе к вечеру на Центральном пляже можно встретить и еще одну категорию "загорающих" - фотографов и моделей. Неудивительно, ведь живописных мест здесь полно. Главное - найти правильный ракурс.

С Ворошиловского моста Левобережный парк - как на ладони! Фото: Екатерина ПОПОВА

МОРЕ ЛЮДЕЙ, НО НЕТ РЫБЫ

Следующая наша цель - пляж на Зеленом острове. Добраться сюда можно на автобусе № 55 или № 98. Выходить следует на 29-й линии. Но это еще не конец всех приключений. Выйдя с остановки, нужно перейти дорогу и спустится с холма до моста. И тут начинается пытка для всех тех, кто боится бездомных собак. На пути их я встретила целых шесть. Но, к слову, люди их не особо интересовали: они пробегали мимо.

Уже ближе к мосту в воздухе начинает витать запах рыбы. Тут же и рыбаки. Правда, без улова. Мужчины, которые постоянно здесь рыбачат, говорят, что обычно это очень рыбное место. А именно сегодня с рыбой все плохо.

На Зеленый остров приходят не только на пикник или искупаться, но и со своими сапбордами. Фото: Екатерина ПОПОВА

- Гибрид тут можно выловить, бычков и окуня, - говорит один из рыболовов.

Приближаемся к самому пляжу. И людей-то тут просто море. Даже некуда присесть на песке. Беседки тоже заполнены отдыхающими.

КРУАССАНЫ И КОФЕ

На территории пляжа есть и детская площадка, и зона для игр. А некоторые ростовчане пришли сюда ради пикника. Расстелили покрывало прямо на газоне и радуются жизни: одни - общаются с друзьями, другие - едят.

Место под солнцем еще нужно найти. Фото: Екатерина ПОПОВА

Есть здесь и свой магазин на колесах. Находится он в самом начале парковки. Кроме воды предлагают эспрессо, американо, флэт уайт, латте, раф, какао, капучино и чай. А на десерт - круассаны, маффины и пончики.

Правда, несмотря на аристократические разносолы, запах рыбы, витающий на Зеленом острове, не отпускает на пляже. А с ветром последний становится еще и более резким. Решаю отказаться от трапезы и просто созерцать красоты.

Что-то не клюет... Фото: Екатерина Попова

КУПАТЬСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ?

И последняя наша остановка - пляж «Дружба». Чтобы до него добраться с Зеленого острова, придется подняться на крутой холм и сесть на автобус № 66. Северный рынок - как раз наша остановка.

Правда, желающих позагорать ждет сюрприз - реконструкция входа. Чтобы дойти до пляжа благополучно, лучше выбрать вход правее от ремонтируемого. Там сразу спуститесь по ступенькам и выйдете к пляжу.

Эпидемиологи не рекомендуют купаться в Северном водохранилище, правда, не всех это останавливает. Фото: Екатерина ПОПОВА

Людей здесь не так много, как на Зеленом острове, но тоже прилично. Детишки резвятся с родителями в воде, дамы, накинув парео, ходят по берегу и пытаются притянуть как можно больше солнечных лучей. А вот продуктовых ларьков нет.

Внимание вдруг привлекает столб с ярким спасательным кругом. А на нем объявление: «Купание не рекомендуется». Причина - превышение допустимого уровня в Северном водохранилище микробов.

Правда, отдыхающих ростовчан надпись не смущает, они даже не обращают на нее внимание, хотя загорают в двух шагах от предупреждающей таблички.

Минутка уединения. Фото: Екатерина ПОПОВА

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