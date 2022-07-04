Синоптики: жара до +36 градусов ожидается в Ростове в первую декаду июля

Средняя температура воздуха будет колебаться от +32 до +34 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первую декаду июля в Ростове-на-Дону столбики термометров могут подняться до +36 градусов. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

При этом средняя температура воздуха, по данным экспертов, будет колебаться от +32 до +34 градусов. Большинство дней должны быть солнечными, только в 4, 9 и 10 июля возможны небольшие дожди.

По ночам температура воздуха составит от +18 до +20 градусов. Ветер с западного направления к 7 июля сменится восточный, он будет не выше 4 м/с.

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