Сильный ветер и жуткая жара ждут дончан в первый июльский понедельник

В Ростовской области ожидается сильная жара и почти ураганный ветер. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в первый июльский понедельник ожидается жара и сильный ветер. Такой прогноз дали синоптики донского Гидрометцентра.

В этот день дончан ждет переменная облачность, никаких существенных осадков не предвидится. Кроме того, метеорологи отметили, что в регионе усилится ветер. Он будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Временами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду..

Ночью столбики термометров будут держаться на отметках в +15...+20 градусов, по северу области возможно похолодание до +9. Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов, а по югу ожидается потепление до +35 градусов.

- Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) местами в северо-западных, центральных районах и Приазовье. Высокая пожароопасность (4 класс) в северо-восточных, юго-восточных, местами в северо-западных, южных районах и Приазовье, - напомнили в региональном МЧС.

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