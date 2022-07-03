Усиление жары и ветер ждут ростовчан в воскресенье

С сегодняшнего дня жара на Дону набирает обороты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 3 июля, в Ростове и области после самой прохладной за неделю ночи начнет усиливаться жара. Об этом сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.

По прогнозу, в Ростове ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северный и северо-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, с порывами днем до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит + 28 — 30 градусов, в ночь на понедельник — от +16 до +18.

По также прогнозируют переменную облачность. После небольших осадков в отдельных районах ночью днем без существенных осадков. Ветер будет севверный и северо-западный — 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами до 15 — 17 метров в секунду. Днем температура воздуха в среднем по области составит +24 — 29, а по югу — до +32 градусов.

В Ростове, местами в центральный районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высокая пожароопасность 4 класса объявлена в северо-восточных, юго-восточных, местами в северо-западных, южных районах и Приазовье.

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