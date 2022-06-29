Сбежавшего крокодила ищут в водоемах Ростовской области почти неделю

По словам очевидцев, длина животного - от метра до полутора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сафари по-батайски объявляется открытым! - шутят местные в соцсетях. В Батайске Ростовской области местные жители уже шестой день ловят крокодила, которого обнаружили в одном из каналов у коттеджного поселка. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал директор управляющей компании «Комсомолец» Андрей Пономаренко, чьи рабочие первыми заметили опасную рептилию. Он не исключает опасность того, что крокодил может приплыть на популярное место купания батайчан и ростовчан — Соленое озеро.

ИЩУТ С КВАДРОКОПТЕРА, ИЩУТ ТЕПЛОВИЗОРОМ

О том, что крокодил завелся в акватории микрорайона Авиагородок, узнали рабочие при обслуживании электронасоса еще 24 июня. Строители, которые возводят коттеджи, тоже заметили подозрительного водного обитателя. В управляющей компании вызвали полицию и МЧС. Теперь близлежащие каналы патрулируют не только МЧС, полиция, казачество и муниципальные работники, но и волонтеры.

Беглеца ищет полиция, МЧС, казаки, волонтеры. Фото: предоставлено Андреем Пономаренко

- Мы с нашими ребятами тоже вышли ловить впятером, - говорит директор УК. - Тут ведь живут дети маленькие, а многие дома выходят прямо к каналу. В смежном канале часто дети купаются — гонять приходится. Днем запускаем квадрокоптер, ночью ищем с тепловизором. Его два - три раза в день замечают местные. Буквально вчера сам видел, как он всплыл в канале и тут же спрятался.

Очевидец успел разглядеть, что крокодил длиной от метра до полутора, болотистого цвета.

На вопрос местных в соцсетях, зачем в поисках используются тепловизоры, если крокодил — холоднокровное животное, доброволец отвечает, что чувствительность прибора позволяет засечь изменения температуры до десятой доли градуса, так что при движении животное «увидят».

В Батайске объявили охоту на крокодила. Фото: предоставлено Андреем Пономаренко

А В СОЛЕНОЕ ПРИПЛЫВЕТ?

Также батайчане ловят крокодила практически на живца. Рубят головы домашним курицам, сажают тушки на тройники и на тросы. Несмотря на то, что любителю свеженького — крокодилу — предлагаемую добычу меняют, он все равно не «клюет».

- Мы сейчас нашли в рыболовной артели в Таганроге сеть с ячейкой на 20 сантиметров, для очень крупной рыбы. Завтра ее нам передадут, и к вечеру будем сети ставить. Нам на благое дело в артели выделили 60 метров, - делится мужчина. - Нашли уже в Ростове приют, куда сдадим его, когда поймаем.

На вопрос, куда может крокодил добраться, и в опасности ли Соленое озеро, батайчанин отвечает, что есть повод для беспокойства.

Крокодила второй день ловят на домашних кур. Фото: предоставлено Андреем Пономаренко

- Канал соединяется с Соленым озером через старый Солнечный, по речке Казачке, - поделился опасениями Андрей.

Что касается того, откуда мог крокодил взяться в батайском канале, мужчина предположил, что это чей-то питомец.

- Вполне вероятно, что кто-то из местных жителей купил маленького крокодильчика, а они вырастают-то в больших, и их одомашнить нельзя. Может, сами хозяева и выпустили в канал, когда не смогли уже содержать, - считает Андрей.

ОФИЦИАЛЬНО

- В связи с этим сообщением организовано ежедневное дежурство на водоемах. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Защита» вместе с казачьей дружиной проверяют тепловизором места, где может находиться объект, - прокомментировали городские власти на официальном сайте администрации.

Добровольцы днем и ночью патрулируют район. Фото: предоставлено Андреем Пономаренко

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции провели обход по дворам, чтобы узнать у жильцов, чей же экзотический питомец пропал. Также сотрудники МЧС обеспечили дежурство вдоль береговой линии каналов.

- Факт нахождения крокодила в водоемах на территории города проверяется. На данный момент информация не подтверждена, - добавили в администрации.

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