"Торгуйтесь за катамаран": Как на Соленом озере под Ростовом готовятся к закрытию летнего сезона

Пляжи пустеют, но пока на улице жарко, есть шанс напоследок искупаться Фото: Артур СЕЛИМОВ

Лето подходит к концу, а это значит, что для большинства дончан и купальный сезон тоже. Журналист "КП- Ростов-на-Дону" решил отправиться на пляж любимого места отдыха для тысяч горожан - Соленого озера, чтобы выяснить, как отдыхающие провожают последние летние дни.

Лето уже заканчивается, но пробки у подъезда к Батайску все еще держатся на красной отметке. Фуры, пассажирские автобусы, курортники вынуждены ползти по трассе из-за ремонта дороги. Так что запаситесь терпением.

СТАЛО СВОБОДНЕЕ

Погода в эти выходные - жаркая, поэтому ростовчане и батайчане едут к любимому водоему. На пляже уже совсем мало отдыхающих, самые излюбленные места - под "плакучей Ивой" в тени - теперь свободные. Народ старается держаться поближе к солнцу, чтобы напоследок испытать на коже солнечное тепло.

Владельцы ресторанов и кафе, предчувствуя скорое закрытие пляжа, потихоньку готовят свои здания к консервации. Мангалы одиноко пустуют на солнце, их стараются отчистить от трехмесячной гари и привести в первозданный вид.

На платной стоянке у водоема, полно свободных мест, многие отдыхающие оставили автомобили за территорией озера. Беседки все еще стоят в надежде, что шумные компании заполнят их в последние выходные лета. Но многие заняты хлопотами к предстоящему 1 сентября

Большой плюс отдыха на исходе лета и в начале осени - весь пляж в распоряжении всего нескольких человек Фото: Артур СЕЛИМОВ

В ОСНОВНОМ, С ДЕТЬМИ

Дети, понимая, что скорое завершение летних каникул неизбежно, изо всех сил тянут родителей к воде. Наверное, поэтому пляж Соленого усыпан школьниками и семьями.

Опасения, что в озере уже будет зеленая вода, не подтвердились - дно по-прежнему видно, а внизу песок - никакого ила и водорослей. Продавцы скучают в тенечке: очередь из желающих покупателей заметно сократилась. Лишь изредка к ним подходят за порцией мороженого или за водой.

На пляже совсем не видно спортсменов, На волейбольном поле уже сняли сетку, вывески с предложением арендовать площадку для игры тоже нет.

ПРОСИТЕ СКИДКУ НА АТТРАКЦИОНЫ

А еще закрытие сезона - прекрасный повод не только поплавать, но и прокатиться на различной водной технике. Арендаторы уже не так категоричны: могут сделать неплохую скидку.

Один из отдыхающих подошел к женщине, которая руководит местной точкой с водным транспортом и поинтересовался, сколько будет стоить арендовать гидроскутер. Женщина ответила что цена пять минут - 1000 рублей, на что мужчина предложил свою цену в размере 1500 рублей за 10 минут. Арендатор не задумываясь согласилась с предложением. Видимо, сейчас желающих совсем мало, а транспорт простаивает без дела. Нет очереди и на катание на банане. За пару часов только она молодая пара изъявила желание прокатиться на этом экстремальном аттракционе.

Катамараны, бананы и другие водные развлечения можно арендовать со скидкой - продавцы охотно соглашаются, если поторговаться Фото: Артур СЕЛИМОВ

ОСВОБОЖДАЕМ МЕСТА ДЛЯ РЫБАКОВ

Как ни крути, на Соленом уходит время купальщиков и подходит сезон рыбаков. Местная рыба все ближе подплывает к берегу, а это значит - пора расчехлять удочки. Любители порыбачить устроились на дальнем берегу, там и вода спокойнее, и совсем людей не слышно - тишь да гладь.

А еще - когда уйдут любители позагорать, водоемом наполнится спортсменами - теми, кто катается на кайтсерфинге, на каноэ или просто ходит на лодке. Поэтому озеро еще успеет порадовать своих посетителей даже в осеннее время года.

ОФИЦИАЛЬНО

Купальный сезон на Дону продлится до 1 октября. В Ростове официально разрешено отдыхать на трех пляжах: Центральный на левом берегу Дона возле Ворошиловского моста, на Северном водохранилище и на Зеленом острове. Соленое же озеро входит в число разрешенных водоемов Ростовской области.

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