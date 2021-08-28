Проводим лето весело и сытно: как туристу отдохнуть на Азовском побережье в последние выходные августа

Теплое, ласковое, почти без туристов: вот оно - морюшко в деревнях Азовского района. Фото: ПОПОВА Маргарита

Ну вот мы и подошли к финальному аккорду, на этой неделе провожаем последние выходные лета. И, как водится, за эти дни нужно столько всего успеть: продегустировать разные сорта арбузов и мороженного из соседнего магазина, сорвать подсолнух в полях, сделать селфи на пляже, прогуляться голыми ногами по свежей от росы траве, прыгнуть с разбега бомбочкой в речку. А в конце - сесть на лавочку и смотреть, как жадное небо съедает последние лучи летнего солнца.

Не успеешь перевернуть лист календаря, а там снова - третье сентября. Ну, не стоит торопиться подпевать Михаилу Шуфутинскому. Время еще есть. А, значит, собираем плавки, купальники и шляпы, и отправляемся к азовскому морю.

Журналисты КП - Ростов-на-Дону устраивают очередную разведку боем. Проверим, как жители сел и туристы проводят последние дни летних каникул.

ДЕТОЧКА, НЕ ПУГАЙСЯ

Собрали пляжный набор и отправились к Азовскому морю. Чтобы сюда добраться на общественном транспорте, нужно ехать с двумя пересадками. Сначала села на главном автовокзале на маршрутку 216 «Азов - Ростов», она едет прямо к автостанции Азова. Далее пересела на автобус «Азов – Порт-Катон», который ходит раз в полчаса-час.

По моим напуганным глазам пассажиры поняли сразу: я не местная. И потому посоветовали заранее объявить водителю, где собираюсь выходить. Женщина в зеленом платке окинула меня сочувственным взглядом и сказала:

- Деточка, ты не пугайся, здесь почти все из местных. А тебе вообще куда надо?

- Хочу в Азовском море искупаться, - робко произнесла я.

- Так море то большое, а вблизи деревень много. Можно выйти на Чумбур-косе, в Семибалках, Маргаритово и даже в Порт-Катоне. Выходи со мной в Новомаргаритово. Там и пляж, и магазины есть.

Столичные жители раскупают здесь дачи и весело проводят время: десятками литров скупают пенное и заставляют местных стоять в очереди в магазине. Фото: ПОПОВА Маргарита

ВКЛЮЧАЕМ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Сначала я внимательно окинула взглядом собеседницу, чтобы понять, доверяю ей или нет. Первым делом обратила внимание на руки. Костяшки были очень сухие, а под ногтями обильные куски чернозема выдавали ежедневные огородно-копательные работы. Женщина сидела в темно-серой кофте с надписью «Лучшая бабушка». Возможно, это меня и подкупило. Звали ее Клавдия Петровна. По дороге она рассказала, что в селе держит пять коров и девять козлов, обеспечивая местных и приезжих кисломолочным продовольствием.

- Ну, что ж, выйду с ней, - согласилась я мысленно сама с собой и принялась разглядывать пейзажи за окном.

В пути до Новомаргаритово мы провели около часа. Все это время я слушала истории про внучку Танечку, которая пять лет занимается в изостудии.

– Это тебе не хухры-мухры, - шепнула мне на ухо собеседница.

Наша белая карета подъехала к остановке. Мы с Клавдией Петровной протиснулись мимо тюков деда Гены, перешагнули авоську Любочки из соседнего хутора, и, наконец, вышли.

ТАМ БУДЕТ ТРОПИНКА К МОРЮ

На остановке в Новомаргаритово рядом были только поля с подсолнухами и две узкие проселочные дороги. Обещанным морем и не пахло. Увидев, мою расстроенное лицо Клавдия Петровна сказала, что пляж совсем недалеко, нужно лишь спуститься ниже.

- Иди, по дороге до обрыва. Там будет тропинка к морю, - напутствовала она.

Сразу после попутчица взяла в руки баллоны и пошла в сторону магазина, а я - на поиски приключений.

Дорога до моря здесь, как отдельный вид искусства. По одной стороне деревянные домики, старательно выкрашенные в зеленый цвет. По другой - тюки с сеном и пасующиеся коровы.

- Эх, последние деньки лета, - грустно мелькнуло в голове. На мне босоножки, в руках тяжелая сумка с продовольствием и средством от загара. Никуда не спешу. Так что можно насладиться и пением петухов, и проселочной дорогой, и перспективой прыгнуть с разбега в ласковое море.

На секунду я даже поймала себя на мысли, что эта деревня, насквозь пропахшая зеленью, парным молоком и свободой, отличное место, чтобы проводить август.

Если не страшат пересадки с автобуса на автобус, то местные всегда готовы подсказать дорогу. Фото: СЕЛИМОВ Артур

АРОМАТЫ КУРИЦЫ И «ЛАЙКОВ»

Спустя десять минут я все же добралась до моря. Здесь в это время людей не так много. В основном, местные и чуть-чуть - туристы.

Уселась между бабушкой, которая жадно поедала курочку-гриль и дамой в красном купальнике. Вторую, кстати, море особо не волновало, она старательно втягивала живот для десятков селфи, которые сосредоточенно изготовляла и выкладывала в Сеть.

Ощущение, что за это время я успела пропахнуть ароматами курицы и «лайков» от обоих соседок. Надо срочно искупаться. Как и планировала, с разбега влетаю в море. Приятная волна обнимает и уносит чуть дальше от берега. Как же хорошо! Вода и впрямь, как говорила Клавдия Петровна, парное молоко. Выходить совсем не хотелось. Но мой желудок слал громкие сигналы SOS, надо было срочно что-то перекусить. Ведь из еды с собой только пара яблок. Но с покупной провизией здесь туго. Поэтому, если планируете провести последние летние каникулы на Азовское море вблизи деревень, запаситесь едой. Ближайший магазин - в центре села, и криков «чурчхела, пахлава, кукуруза» здесь нет. А еще в роли кабинок для переодевания выступают дальние кусты, а вместо лежаков - ваши полотенца.

Но на все эти минусы, есть большой плюс. Море в этих местах гораздо чище, а рядом не валяются пустые пивные бутылки и упаковки от чипсов.

СТОЛИЧНЫЕ ДАЧНИКИ

Когда «дама с курочкой» ушла с пляжа, ее место заняла девушка лет двадцати в компании младшего брата. Пока тот ушел плавать на матрасе, мы с ней разговорились. Мою новую знакомую зовут Александра, она здесь местная. Живет в этих краях с самого рождения. Год назад поступила в колледж, поэтому в родной деревне проводит лишь редкие праздники и летние каникулы.

Ну раз воля случая, принесла мне это знакомство, не смогла упустить шанс расспросить ее про курортную обстановку. Это хоть и деревня, но море ведь совсем рядом, явно туристы заезжают.

Саша рассказала, что время в селе проходит совершенно обычно, за одним исключением. В конце мая людей на пляже становится очень много. Местные здесь почти не отдыхают, а вот для приезжего туриста это отличная альтернатива черноморскому побережью.

Моя новая подруга пожаловалась, что туристы из разных уголков России покупают здесь дачи, а летом приезжают в компании друзей и родственников. В магазине из-за этого очереди километровые: разбирают все, особенно алкоголь. Продавщица только успевает таскать тяжелые кеги пива из подсобки к прилавку.

До заката на пляже лучше не оставаться: после четырех часов начинают нещадно грызть комары. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ВЕСЕЛО И СЫТНО

Саша говорит, что в последние дни лета туристы особенно активны в желании выпить и закусить. За день покупают около 80 литров жидкого золота, а в закуску выгребают все снеки и колбасу. Вот так захочешь бутерброд сделать, но не тут-то было: прозорливый турист уже все разобрал.

Цены, кстати, многим дороже, чем в городе. Полтора литра разливного пива от 150 до 300 рублей. Палка колбасы - от 250 до 500 рэ.

Не так многие себе представляли бюджетный деревенский отдых близ Азовского моря. Но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Конкуренция-то небольшая. Два продуктовых, один хозяйственный - вот тебе и инфраструктура.

Саша также рассказала, что туристы частенько уезжают на местную базу отдыха. Но и там все не так просто. Номера бронируют на неделю вперед, желающих очень много. Особенно под конец лета, ведь все хочется проводить его весело и сытно, чтобы было что вспомнить.

Цены говорят, стабильные. От 2000 до 2500 рублей за ночь. На территории есть бассейн и зона мангалов, а также небольшое кафе.

ЛЕТО! Я ЕЩЕ ВЕРНУСЬ

Мы с Сашей так разговорились, что даже не заметили, как прошло два часа. Солнце уже заходило за горизонт, и стало холодать.

- Скоро тебя искусают комары, - предупредила собеседница.

Я не поверила.

- Смотри, показывает она на искусанные ноги. Это все они. Кусать начинают часов с четырех. Комары тут самые настоящие хищники. Не хочешь, чтобы покусали, собирай вещи, а мы с братом отведем тебя на остановку, - взяла надо мной шефство новая знакомая.

В эту секунду меня укусила: то ли психосоматика, то ли комар. Я так и не поняла, но нога стала сильно чесаться. Поэтому я быстренько погрузила полотенце в сумку и приготовилась уходить.

Пока мы шли на остановку Саша рассказала, что в последние две недели в селе молодежи почти нет. Все попрощались с ласковым море и уехали: кто на работу, кто на учебу.

- Хочется как-то продлить этот момент, понимаешь? - посмотрела она на меня.

Я кивнула. Эх, как же понимаю! Финальные выходные лета: мокрые волосы, пропахшие солью, обгоревшие, но довольные щеки. В руках сочный кусок дыни, которым угостила новая подруга. Под ногами песок, смешанный с сеном. Повсюду запах скошенной травы и семечек. В небе красивое закатное солнце, напоминающее персики. Это мое лето. И я точно сюда еще вернусь!

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