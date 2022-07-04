Пенсионер-бодибилдер из Ростова подвергся нападкам хейтеров после бесплатного фитнеса на Соленом озере

Владимир Муран начал заниматься спортом в 40 лет. Автор фото: предоставлено героем публикации

Ростовчанин Владимир Муран половину жизни проработал офисным клерком. До сорока лет он не держал в руках ничего тяжелее компьютерной мышки, а о бицепсах и рельефе даже не мечтал. Зато теперь многие сравнивают его со Шварцнеггером, а сам он пытается приучить к спорту отдыхающих на ростовском пляже.

40 ЛЕТ – ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕН

Однажды Владимир понял, что его абсолютно не устраивает собственное отражение в зеркале. Мужчина отчаянно захотел изменить себя.

- Мне не нравилась своя фигура: не было ни тонуса мышц, да и, что таить, и мышц-то не было, - вспоминает свой путь к гантелям 65-летний мужчина.

И вот тогда-то и началась крепкая дружба Мурана со штангой. А бодибилдинг оказался его стихией. Сегодня Владимир Муран - президент федерации эстетического бодибилдинга, заслуженный тренер страны, а еще - чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу и бодибилдингу.

На себе проверив, что спорту все возрасты покорны, пенсионер организовал соревнования для любителей по жиму штанги лежа. И этим летом решился на эксперимент.

ШТАНГА НА ПЛЯЖЕ

Площадку выбрал многолюдную – пляж на Соленом озере.

- Договорился предварительно с администрацией, чтобы все было законно. Установили навес и под ним – скамью со штангой, - рассказывает Муран.

Условия участия в состязании «Золотой пляжный жим» простые: попробовать свои силы может любой желающий. Если же отдыхающий раньше не поднимал штангу, но очень хочет, то Муран готов показать, как правильно это сделать и подстраховать.

Бодибилдер проводит на пляже состязания для всех желающих. Фото: Предоставлено героем публикации

Соревнования, пояснил бодибилдер, проходят каждую субботу. А в конце летнего сезона, по задумке спортсмена, состоится финал, в котором примут участие лидеры промежуточных этапов.

"СПОРТСМЕНОВ - МАЛО, ЗАВИСТНИКОВ - МНОГО"

Однако, сетует Владимир, желающих попробовать жим лежа не так много, как он рассчитывал. Да и спортивная форма многих отдыхающих далека от идеальной.

- Обратил внимание, что многие прямо на пляже пьют алкоголь, какие-то энергетики в банках. У молодых мужчин уже есть «пивные животики», - вздыхает бодибилдер. – Но не все. Есть на городском пляже и отдыхающие близкие к спорту: и в волейбол играют, и на уличных тренажерах занимаются.

Кстати, сам Муран, как может, пропагандирует свое новое спортивное начинание. И опубликовал пару видео с Соленого озера. На одном ролике спортсмен идет вдоль кромки воды, показывая фигуру, которой могут позавидовать и 20-летние парни. На втором - демонстрирует подтягивание на брусьях.

Однако реакция на видео спортсмена-красавчика оказалась совсем иной, чем ожидал Муран. Толпа хейтеров обрушилась на спортсмена с критикой.

Муран говорит, что не обижается на нападки хейтеров. Фото: предоставлено героем публикации

- Много негативного писали. Кто-то сказал, что я на видео хожу, как робот. Кто-то просто смеялся, - продолжает спортсмен. - Но я не обижаюсь и даже не удаляю негативные высказывания обо мне. Думаю, те, кто пишут гадости, скорее всего просто завидуют.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

Кстати, несмотря на все эти неприятности, Владимир по–прежнему каждую субботу ждет всех желающих попробовать свои силы. А еще дал советы для ленивых по поводу того, как быстро прийти в хорошую физическую форму.

- Если у человека нет спортивной подготовки, то не надо сразу нагружать себя сложными упражнениями. Для начала достаточно выполнять три простых упражнения: сто раз присесть, сто раз отжаться и сто раз подтянуться. Не можете по сто? Делайте сколько можете! Тренировка в среднем должна длиться от получаса до часа, - подытожил бодибилдер.

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