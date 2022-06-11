Даст фору молодым: В Ростове пенсионер-бодибилдер начал проводить бесплатные тренировки для всех желающих

Каждую субботу Владимир Муран приезжает на Соленое озеро и помогает новичкам в спорте. Фото: предоставлено героем публикации.

Ростовчанин Владимир Муран – не из тех, кто стесняется своего возраста. Мужчина всегда с гордостью говорит о том, что ему – 65. Впрочем, новые знакомые вначале не верят.

- Спорят. Говорят, что не может такого быть, дают мне максимум 45 лет, - смеется мужчина.

Впрочем, такая реакция спортсмена хоть и веселит, но не удивляет.

ДО 40 ЛЕТ НЕ ДЕРЖАЛ В РУКАХ НИЧЕГО ТЯЖЕЛЕЕ МЫШКИ

Пенсионер своей физической формой даст фору многим молодым ребятам, которые не знакомы с тренажерами и гантелями. Но таким рельефным Владимир был не всегда. Почти до 40 лет ростовчанин не держал в руке ничего тяжелее компьютерной мышки.

- В молодости работал преподавателем, потом - системным администратором. А в 39 лет посмотрел на себя внимательно в зеркало и понял, что больше не хочу такое тело, - рассказывает Владимир корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

С тех пор он и начал заниматься бодибилдингом. И в этом очень преуспел.

Сегодня Владимир Муран - президент федерации эстетического бодибилдинга, заслуженный тренер страны, а еще - чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу и бодибилдингу.

Несмотря на все регалии, мужчина не страдает звездной болезнью. Он работает тренером в одном из городских фитнес-залов. А летом делится своими спортивными знаниями бесплатно со всеми желающими.

ПЛЯЖ ВМЕСТО ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА

Для того, чтобы получить консультацию, достаточно прийти на Соленое озеро в субботу.

- Я решил организовать на пляже соревнования по жиму штанги для всех желающих. Сейчас начинаются отборочные состязания. Каждую субботу, в час дня и в пять часов вечера, любой может попробовать свои силы. Причем, это касается как мужчин, так и женщин, - пояснил спортсмен.

А еще там же, на берегу Соленого озера, бодибилдер консультирует всех желающих по вопросам красивого пресса, подтянутых ног и, в целом, рельефного тела.

- Чаще всего ко мне за советами обращаются парни, девушки почему-то стесняются, - продолжает собеседник.

Именитый спортсмен никому не отказывает в помощи. Он всегда готов подробно объяснить смысл того или иного упражнения, а потом продемонстрировать, как правильно его делать.

Кстати, Владимир уверяет, что для поддержания физической форме вовсе не обязательно тратить крупные суммы на абонемент и индивидуальные тренировки.

Владимир Муран - настоящий король пляжа! Фото: предоставлено героем публикации

СТУЛ И ПОДОКОННИК ВМЕСТО ШТАНГИ И ГАНТЕЛЬ

Пенсионер – бодибилдер рассказал о трех простых и эффективных упражнениях, которые можно выполнять дома.

- Для груди отлично подойдут отжимания от пола. Если от пола пока тяжело, то тут пригодится подоконник. Опираемся на него руками, туловище держим ровно и отжимаемся по 10-15 раз по три подхода, - говорит Владимир. - При этом локти ставим так, как удобно, чтобы не возникало болевых ощущений.

Для красивого пресса понадобится диван.

- Я всегда говорю: «Во время тренировки не старайтесь сделать себе хуже, а старайтесь сделать себе легче». Если качать пресс, лежа на жестком полу, то может заболеть поясница. Поэтому выбираем диван, кладем под голову подушку и начинаем подтягивать колени к груди. Рекомендую это упражнение делать по 15-20 раз в три-четыре подхода, - продолжает тренер.

Более спортивным и выносливым можно сделать то же самое, но уже с прямыми ногами.

Для стройных ног и подтянутых ягодиц Владимир советует выполнять упражнение «пистолетик». Тут потребуется стул.

- Встаньте к нему спиной, ноги держите вместе, поднимите одну из них и вытяните руки вперед, чтобы проще было сохранять равновесие. Медленно и под контролем опуститесь на стул. Можно сделать это приседание с опорой, которая снимает часть нагрузки. Найдите какую-нибудь стойку или перила лестницы и выполняйте приседание на одной ноге рядом, придерживаясь за опору. Делайте плавно и под контролем — не падайте вниз. Следите, чтобы пятка опорной ноги оставалась на полу, а свободной, наоборот, не касалась земли, - советует чемпион мира и Европы.

А еще спортсмен утверждает, что преобразиться внешне помогают любовь к жизни и позитивный настрой.

- Поэтому, умейте радоваться простым вещам. Любите жизнь и наслаждайтесь каждым прожитым днем, - улыбнулся бодибилдер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мечтаю встретиться с кумиром»: 64-летний ростовчанин собирается на Чемпионат Европы по бодибилдингу, чтобы вживую увидеть Шварценеггера

Мужчина тренируется дважды в день и придерживается особой схемы питания (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я шел к этому четверть века»: В 62 года ростовчанин переделал себя так, что стал выглядеть лучше Шварценеггера

Сейчас пенсионер-спортсмен Владимир Муран готовится к очередному чемпионату России по бодибилдингу (подробнее)