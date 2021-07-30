Ростовский бодибилдер Владимир Муран рассказал, как отметил день рождения Арнольда Шварценеггера

Форма Владимира Мурана - предмет зависти многих. Фото: личный архив героя публикации

Сегодня у культуристов можно сказать международный праздник - 74 года отмечает легенда кино и спорта Арнольд Шварценеггер. В 14 лет мальчишка из австрийского села увидел чемпионат по тяжелой атлетике, где выступал русский силач Юрий Власов, тогда-то парень и сказал себе: «Хочу стать таким же сильным», - рассказывает преданный фанат Шварценеггера, бодибилдер Владимир Муран. Для 65-летнего ростовчанина Железный Арни - пример настоящей стойкости и силы характера. Ростовский спортсмен рассказал «КП - Ростов-на-Дону» о Шварценеггере, выступлениях на чемпионатах, правильном питании, и конечно о том, как он отмечает день рождения кумира.

В 90-Х У ВСЕХ МАЛЬЧИКОВ БЫЛИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ КУМИРЫ

Мы встретились с Владимиром на его территории — в спортзале. Если честно, я не сразу поверила, что мужчина с фотографии в мессенджере действительно Владимир Муран. Я ожидала увидеть совсем молодого парня, а ко мне вышел взрослый, уверенный в себе мужчина с фигурой атланта. Такой результат - не случайность, ведь в тренажерке Владимир проводит большую часть своей жизни.

"В зал я пришел в 39 лет, и жизнь изменилась навсегда". Фото: личный архив героя публикации

Он помогает ростовчанам приобрести заветные рельефы и поддерживать форму, ну и про себя, конечно, не забывает. В преддверии чемпионатов Муран тренируется по программе от рассвета до заката. Занятия утром, днем и вечером - все для того, чтобы добиться заветного результата, который в 1994 казался нереальным, делится мужчина.

- Как сейчас помню, серьезно заниматься в зал пришел 21 декабря 1994 года, тогда мне было 39. До этого момента были какие-то случайные попытки еще в 80-х, но все они не увенчались особым успехом. А этот поход в спортзал стал отправной точкой для совершенно другой жизни.

Тогда, в начале 90-х, весь мир равнялся на золотую четверку - Сильвестра Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Ли и конечно же Арнольд Шварценеггер. Владимир Муран рассказывает, что изначально по типу фигуры он был ближе к Ван Дамму или Брюсу Ли. До рельефа Шварца было далеко

- Шварценеггер, по мышечной массе был недосягаем, ведь я пришел в тренажерный зал с весом 69 кг, а Шварц на соревнованиях «мистер Олимпия» весил целых 102 кг.

Ростовский бодибилдер тренирует молодежь и сам готов участвовать в соревнованиях. Фото: личный архив героя публикации

«СМОТРИТЕ, ТЕРМИНАТОР ИДЕТ!»

В 2004 Муран начал активно развивать себя как атлета и прибавил 30 килограммов мышечной массы.

- Меня стали называть копией Шварца. Когда шел по улице, прохожие оборачивались, а иногда даже кричали вслед: «Смотрите, терминатор пошел!» Сначала смеялся, а потом начал принимать его позы, показывая двойной бицепс или широчайшие, сравнивал фотографии. И все же пришел к выводу, общие черты есть - надо двигаться дальше.

Заманчивая перспектива быть похожим на Арни замотивировала Владимира заниматься еще усерднее. Хотя некоторые хейтеры в сети пишут мужчине, что до легенды еще пахать и пахать

- Ребята, если вы думаете, что я выгляжу хуже, чем Шварценеггер, да. Но ему было 30, а мне сейчас 65.

В этом году Владимиру не дали допуск на международный чемпионат, и бодибилдер обратился за приглашением к самому Шварцнеггеру. Фото: личный архив героя публикации

«СМОТРЕЛ ВСЕ ФИЛЬМЫ С ЕГО УЧАСТИЕМ»

Для бодибилдеров Арнольд Шварценеггер - прежде всего икона в спорте. Но зрителям он знаком по своим киноролям - «Конан-варвар», «Бэтмен и Робин», «Неудержимые» и, конечно же, все части «Терминатора» - этот список огромен. Но история о перерождении спортсмена в кинозвезду началась раньше. В далеком 1961 юный Арни жил в маленьком селе Таль в Австрии.

Парень увидел чемпионат по тяжелой атлетике, где выступал русский силач Юрий Власов, после которого сказал себе «хочу стать таким же сильным. На родине перспектив было мало, поэтому Шварцнеггер перебрался в Англию, где позже, в 1967, завоевал свой первый титул «Мистер Вселенная», - рассказывает Владимир Муран.

- В Англии его заметил основатель соревнований Джо Вейдер и пригласил в Америку, где уже в 70-х он снялся в своей первой картине «Геркулес в Нью-Йорке». Тогда фильм сильно критиковали - мол немец не умеет разговаривать и снимается в американском кино.

Владимир Муран уверен, что Шварцнегер выбирает только те картины, в которых хочет сниматься - где он может быть самим собой. Его харизма и строение тела смогли покорить продюсеров, а потом и весь мир.

На пляже лучше всего виден результат многолетней и кропотливой работы над собой. Фото: личный архив героя публикации

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ - УМЕРЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Быть похожим на знаменитого австрийца сложно - он очень фанатичный человек: В свое время перед соревнованиями занимался по 6 часов. Я так никому не рекомендую, - говорит Муран.

- У меня много учеников, которые глядя на нас с Арни, хотят такие же результаты. Но это возможно только тогда, когда спортсмен достигнет определенного уровня.

Прежде чем выйти на профессиональный этап, нужно пройти базовую подготовку - заниматься спокойно и по мере возможностей

- Всегда говорю - не перенапрягайтесь! Если посещать зал стабильно три раза в неделю и выполнять определённый комплекс упражнений, то организм будет постепенно адаптироваться. С каждым разом будет все лучше и лучше. Первые результаты зависят от той формы, с которой вы начали.

Для идеальной фигуры ростовчанин рекомендует тренироваться умеренно и грамотно составлять рацион. Фото: личный архив героя публикации

ПРАВИЛЬНЫЙ РАЦИОН – ЗАЛОГ УСПЕХА

Если с усиленными тренировками лучше не торопиться, то питание стоит изменить сразу. Никого фастфуда, чипсов, булочек и кока-колы! Если не придерживаться сбалансированного рациона, пищеварительный тракт будет страдать, а жировая прослойка - повышена. При таких условиях тренировки даются крайне тяжело, - констатирует тренер.

- Помимо поднятия железа вы еще должны уметь правильно питаться. Правильно - это не значит мало или слишком много. Самое главное - чтобы то, что вы съели, усваивалось и шло именно в мышечную массу. Некоторые псевдоэксперты советуют есть только курицу и яйца, но это ложный подход.

- Дело все в том, что наш организм за один прием пищи может переварить только 30 граммов белка. А это 3 яйца.

Я вешу 97 килограммов. Для поддержания формы мне достаточно 100 граммов белка в день к основному рациону, подчеркивает Муран.

- С утра я съедаю омлет из двух яиц, в обед куриный бульон с яйцом, в полдник 200 граммов творога в чистом виде, можно сырники или запеканку. Вечером выпиваю литр молока, и все.

Чтобы белок усвоился надо съедать в 2 раза больше углеводов. Но углеводы - коварны, если вы тренируетесь они идут в мышцы, если нет, то в жир.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, АРНОЛЬД!»

Правильное питание и нагрузки — эту теорию Владимир проверил на практике: в последний раз он выступал на чемпионате Европы в 2017 году. Как результат - победа в номинации «пляжный бодибилдинг» и третье место в «классике» - вот вам и грамотный режим.

Следующие два года атлет посвятил подготовке молодых специалистов - на себя времени не оставалось. В 2020 году как назло наступила мировая пандемия, и все чемпионаты отменили. Но мужчина не оставлял свои тренировки, потому что верил, что в 2021 году наступит его звёздный час

- Я узнал, что в октябре в Испании будет проходить чемпионат «Арнольд классик Европа» под эгидой IFBB(International Federation of BodyBuilding and Fitness). Победить в соревнованиях, которые проводит Железный Арни - моя мечта. Поэтому планировать все начал заранее, - делится Владимир.

Для начала нужно было пройти региональный этап, затем федеральный и только потом - Европа. Владимир Муран хотел выступать от федерации WFF (Word Fitness Federation). Подал заявку, но ее отклонили

- Мне сказали, что из-за участия от федерации WFF они пожизненно меня дисквалифицируют. Хорошо, что не посмертно, смеется.

Спортсмен выяснил, что это произошло не просто так. Соревнования в Испании проходят под эгидой IFBB, и если Муран не участвует в их федерации, то может на них попасть только по личному приглашению.

- В этом году я реально хорошо подготовился. Был шанс выиграть и получить приз непосредственно от Арнольда.

Спортсмен не собирался сдаваться и пошел на смелый шаг - написал в социальных сетях лично Арнольду Шварценеггеру. Он перевел текст и зачитал его

- Здравствуйте, Арнольд! Я ваш фанат Владимир Муран. Собирался выступить на соревнованиях по бодибилдингу для мужчин свыше 40 лет, - читает на видео спортсмен. - В 2017 году был на чемпионате Европы от федерации WFF и занял первое место. В октябре этого года собирался поехать на чемпионат Европы, но по какой-то причине федерация бодибилдеров отклонила мою заявку. Я очень хочу участвовать в «Арнольд Классик Европа» в свои 64 года. Возможно ли получить приглашение от вас лично?

Это письмо Владимир отправил в директ Шварценеггера месяц назад. Ответ так и не получил

«С ДНЮХОЙ, АРНИ!»

Владимир не расстраивается, что Арни ему так и не ответил, поэтому в этом году, как и всегда отметит его день рождения. Да не просто так, а по-спортивному - в зале. Муран не только тренировался под праздничные фанфары, но и написал про «Днюху» Шварценеггера текст на своем канале.

День рождения Арнольда – это очень закрытая тема, он почти ничего не афиширует. Тому есть весомая причина. Тяжелый бракоразводный процесс с Марией Шрайвер из-за внебрачного сына.

- Мне кажется, именно с сыном он и будет отмечать, как и в прошлый раз, или пригласит кого-то из друзей. В любом случае, я поздравляю Арни с праздником и желаю ему оставаться таким же непоколебимым и сильным. Ура!

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