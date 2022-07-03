Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Северном водохранилище в Ростове

Предупреждение не пугает ростовчан - на пляже много людей. Фото: Екатерина ПОПОВА

В Ростове, на пляже в парке «Дружба», появились призывы не купаться в Северном водохранилище. Такое объявление на территории пляжа запечатлел корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

- В связи с обнаружением в воде Северного водохранилища микробного загрязнения, превышающего допустимый уровень СаНПиН - «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, - говорится в объявлении.

Прямого запрета здесь нет. Видимо, поэтому многие ростовчане проигнорировали рекомендацию. Прямо сейчас наш корреспондент наблюдает, как в Северном водохранилище купаются ростовчане — взрослые и дети.

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