В Ростове на благоустройство парка "Дружба" потратят более 562 миллионов рублей

В Ростове благоустроят парк "Дружба" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице власти приняли решение благоустроить парк "Дружба". На эти нужды планируется потратить более 562,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен муниципальным бюджетным учреждением Парк культуры и отдыха "Дружба". В настоящее время все желающие могут подать свои заявки на участие в нем до 31 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется благоустройством территории парка культуры и отдыха "Дружба", который находится на улице Капустина, 1/1а.

Средства на проведение работ будут выделены из местного, регионального и федерального бюджетов. Работы должны быт выполнены в период с момента заключения контракта по 11 ноября 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парк "Дружбы" в Ростове станет космическим.

Белка, Стрелка и Маленький принц станут главными достопримечательностями.