Парк "Дружбы" в Ростове станет космическим

В Ростове парк "Дружба" оформят в космическом стиле. Фото: администрация Ворошиловского района

Городские власти предложили оформить парк "Дружба" в космической тематике. Об этом написал член Общественной городской палаты Николай Ларин в своем аккаунте в соцсети Facebook.

- У любого парка должен быть стержень, основа, идея и, наверное, было бы глупо лишить «Дружбу», расположенную в сердце СЖМ, связи с космической тематикой района, - написал Ларин.

Напомним, что за благоустройство парка отдали свои голоса более 50 местных жителей. В четверг, 17 июня, в городе прошло заседание рабочей группы по развитию парка «Дружба», на нем обсуждалось тематическое наполнение. Главными достопримечательностями парка в зоне отдыха могут стать скульптуры Белки и Стрелки, Антуана де-Сент Экзюпери, Маленького принца, Циолковского и Бурана.

Сообщается, что в рабочую группу по разработке наполнения «Дружбы» могут войти два космонавта.

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Главное условие - не трогать деревья.