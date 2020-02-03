В донской столице благоустроят парк "Дружба"
Ростовчане выбрали парк, который благоустроят в 2021 году.
Победителем голосования, которое проходило на сайте «Городская среда» стал парк «Дружба». Он находится на улице Капустина в Северном жилом массиве донской столицы..
Голосование проводила ростовская администрация и чиновники после его окончания поблагодарили жителей района за активное голосование. Те же, в свою очередь, пожелали, чтобы деревья в парке не трогали.
Стоит отметить, что второе место в голосовании занял парк 70-летия Победы в Суворовском микрорайоне, а третье — парк имени Горького. На следующем этапе, который пройдет с 5 по 10 февраля, дончане смогут высказать пожелания по поводу того, что именно нужно сделать на объектах-победителях. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на сайте www.gorodsreda2020.ru.
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Работы оплатят из бюджета города.
ИСТОЧНИК KP.RU