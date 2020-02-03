2020-02-03T09:02:56+03:00
Общество

В донской столице благоустроят парк "Дружба"

Главное условие - не трогать деревья
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростов благоустроят парк "Дружба". Фото: администрация Ворошиловского районаВ Ростов благоустроят парк "Дружба". Фото: администрация Ворошиловского района
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Ростовчане выбрали парк, который благоустроят в 2021 году.

Победителем голосования, которое проходило на сайте «Городская среда» стал парк «Дружба». Он находится на улице Капустина в Северном жилом массиве донской столицы..

Голосование проводила ростовская администрация и чиновники после его окончания поблагодарили жителей района за активное голосование. Те же, в свою очередь, пожелали, чтобы деревья в парке не трогали.

Стоит отметить, что второе место в голосовании занял парк 70-летия Победы в Суворовском микрорайоне, а третье — парк имени Горького. На следующем этапе, который пройдет с 5 по 10 февраля, дончане смогут высказать пожелания по поводу того, что именно нужно сделать на объектах-победителях. Проголосовать за понравившуюся территорию можно на сайте www.gorodsreda2020.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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