Как выглядит один из самых чистых и безопасных пляжей России в станице Старочеркасской

На пляже просторно и чисто Фото: Артур СЕЛИМОВ

Совсем недавно пляж Ростовской области, который находится в станице Старочеркасской, признали одним из самых чистых и безопасных пляжей России.

Журналист "КП- Ростов-на-Дону" решил выяснить, чем так хорошо берег у реки, и насколько пляж заполнен посетителями.

На пляже просторно и чисто Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДОБРАТЬСЯ - НЕПРОСТО

Станица Старочеркасская манит к себе посетителей со всей Ростовской области. Тут можно увидеть старинные церкви и окунуться в атмосферу казачьего колорита. А с недавних пор там появился ухоженный пляж. Он находится в хуторе Камышин - это в трех километрах от центра станицы.

Добраться до "золотых песков" можно двумя способами - на автомобиле и на общественном транспорте. Автобус № 232 из Ростова-на-Дону едет с площади Карла Маркса. Ходит общественный транспорт с интервалом в полчаса. Стоимость проезда - 65 рублей. На нем нужно будет доехать до конечной остановки в Старочеркасской, а потом придется идти вдоль реки примерно 25 минут в направлении хутора Камышин.

На автомобиле нужно двигаться по трассе до Старочеркасской и на последнем перекрестке за станицей, свернуть направо в сторону хутора Камышин. Лучше не пытаться срезать через саму станицу, потому что половина дорог по пути будут грунтовыми, и это заметно увеличит время в дороге.

ХОЧЕШЬ ЗАЙТИ - ПЛАТИ

С парковкой на пляже "Казачий Дон" проблем совсем нет. Вокруг - открытое пространство и автомобиль всегда будет, где оставить.

Вход платный - 150 рублей с человека Фото: Артур СЕЛИМОВ

Как только заходишь на территорию, всех посетителей встречает кассир. Бравый казак с легкостью может подсказать, где находятся основные места для отдыха, и как лучше скрасить досуг. Вход на пляж стоит 150 рублей с человека. Дети до 12 лет проходят бесплатно.

По пути на пляж нужно перейти деревянный мостик над водой. Вид - потрясающий, все зеленое, тихо и прохладно. Первое, что бросается в глаза, это простор, которым обладает комплекс.

К пляжу ведет живописный мост через реку Фото: Артур СЕЛИМОВ

Перед пляжем есть большое поле, на праздники тут устраивают концерты и народные гуляния. Есть и несколько кафе, где можно заказать как полноценные обеды, так и перекус.

Цены - вполне сносные: мороженное можно купить за сто рублей, газировку - за 50-100 рублей. Шашлык обойдется в 800 рублей за килограмм. Принимают как наличные, так и карты.

ЕСТЬ, КУДА СПРЯТАТЬСЯ ОТ СОЛНЦА

Есть здесь просторные беседки, где может поместиться большое количество гостей. В тени деревьев можно арендовать беседку и мангал. Аренда и того, и другого - 500 рублей в день. Но в тенистой роще места много, так что свободно можно накрыть пикник прямо на траве.

Для больших компаний можно арендовать беседку Фото: Артур СЕЛИМОВ

В нескольких метрах от зеленой рощи начинается широкий пляж. Берег, действительно, просторный. Там можно устроить турнир по футболу или пляжному волейболу. Берег ровный и не глубокий. Река - чистая, однако у воды можно встретить водоросли.

В целом, пляж хорошо подходит для спокойного семейного отдыха. На пля

В будние дни на пляже мало отдыхающих Фото: Артур СЕЛИМОВ

же можно арендовать шезлонг за 200 рублей, есть и кабинки для переодевания. Но с собой лучше брать зонтик, так как тени в зоне пляжа совсем нет, поэтому очень быстро можно перегреться на солнце.

А ЧТО ИЗ РАЗВЛЕЧЕНИЙ?

Развлечений в "Казачьем Доне" не так много. Можно взять в аренду SAP - доску для катания на воде. Цена вопроса - 800 рублей час. Еще можно прокатиться на лодке. Цена такой аренды начинается от 2 000 рублей за час.

На пляже можно прокатиться на САП доске или на лодке Фото: Артур СЕЛИМОВ

Привычных аттракционов, таких как "банан" и "таблетка", нет. Именно поэтому на пляже тихо и нет звуков гремящих моторов. Еще радует, что по реке совсем не ходят лодки и пароходы, поэтому ничто не отвлекает от купания. Еще с пляжа можно отправиться в сплав на байдарках по Дону.

К слову, в будние дни здесь загорает не так много людей, а вот на выходные посетителей становится в разы больше. Поэтому в выходные на обратном пути вечером образуются заторы на дорогах: так что лучше выезжать с пляжа раньше семи часов вечера.

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