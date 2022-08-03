В Ростовской области загорелся буксир на судостроительном заводе

По предварительным данным, загорелась рубка буксира. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
В Аксайском районе загорелся буксир в районе судостроительного завода. Происшествие случилось 3 августа на улице Набережной, сообщили в донском управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.40. По предварительным данным, горит рубка на буксире. Площадь возгорания около 80 квадратных метров.
На месте работает 27 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
На место направили 10 единиц техники, привлечено 27 сотрудников.
— Угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС.
Напомним, в конце июня пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе. На месте были обнаружены фрагменты беспилотников. По одной из версий, возгорание случилось из-за атаки БПЛА по техническим установкам завода.
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