В Ростовской области загорелся буксир на судостроительном заводе

По предварительным данным, загорелась рубка буксира. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Аксайском районе загорелся буксир в районе судостроительного завода. Происшествие случилось 3 августа на улице Набережной, сообщили в донском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.40. По предварительным данным, горит рубка на буксире. Площадь возгорания около 80 квадратных метров.

На месте работает 27 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

На место направили 10 единиц техники, привлечено 27 сотрудников.

— Угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

Напомним, в конце июня пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе. На месте были обнаружены фрагменты беспилотников. По одной из версий, возгорание случилось из-за атаки БПЛА по техническим установкам завода.

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