Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области тушат пожар на буксире на судостроительном заводе. Судно загорелось утром 3 августа — публикуем фото и видео.

Напомним, очевидцы сообщили о пожаре на улице Набережной, 199 в 10.40. По предварительной информации МЧС, загорелась рубка буксира. Очевидцы утверждают, что пожар начал распространятся в надстройке, расположенной под рубкой.

Работы на судне продолжаются. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Видео пожара на буксире на судостроительном заводе

На кадрах видно, что повреждены рубка и большая площадь надстройки. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. В настоящее время на месте работают 27 сотрудников, привлечено десять единиц техники.

По данным спасателей, огонь охватил 80 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах видно, что повреждены рубка и большая площадь надстройки. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. В настоящее время на месте работают 27 сотрудников, привлечено десять единиц техники.

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