Берут за 15 рублей, а продают по 60: фермер сообщил о высокой наценке на картофель на рынке

На рынках Ростова картофель продается в 3-4 раза дороже, чем ее продают фермеры. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области стоимость картофеля на розничном рынке оказалась почти в три раза выше закупочной. Изначально недорогой товар доходит до покупателя с высокой наценкой. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал семикаракорский производитель картофеля Николай Юзефов. Выяснили, из чего складывается цена на популярный овощ.

ДОХОД - РУБЛЬ С КИЛОГРАММА

Как отмечает донской фермер Николай Юзефов, урожай картофеля в текущем году хороший, впрочем, как обычно — 550 центнеров с гектара. В этом году в Ростовской области закупочная цена картофеля поднялась, но незначительно — с 12 до 15 рублей за кило. Рынок сейчас сдерживает цену — по 16-17 рублей за килограмм никто не спешит приобрести продукт. Оптовики же, по словам Юзефова, продают картофель в разы дороже.

— Эта несправедливость как была, так и есть, — вздыхает сельхозпроизводитель. — Я говорю: «Вы у меня берете по 15, а продаете в несколько раз дороже». Они отвечают, мол, перевозка подорожала, за место надо платить и так далее. А то, что у нас поднялась цена на семена и удобрения, никого не интересует. Если себестоимость выращивания одного килограмма картофеля — 14 рублей, а фермеры продают его за 15, то сколько они зарабатывают? Всего рубль с килограмма.

На розничном рынке картофель еще дороже. Ранее журналист «КП-Ростов-на-Дону» посетил один из рынков и выяснил, что самый дорогой картофель продают по 70 рублей за килограмм. Самый дешевый - мелкий картофель сорта «Лимонка» - всего по 25 рублей за кг. Средняя стоимость составляет около 50 рублей за кило.

ЧТО МЕЖДУ ФЕРМЕРОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ

Финансовый директор «Нахичеванского базара» Виктор Шпуриков не удивлен такой разнице между закупочной и розничной ценами на картофель.

— Предприниматель едет на оптовый рынок или к сельхозпроизводителям, приобретает товары, продает их на розничном рынке и получает доход, — рассказывает представитель рынка. — Из него стоит вычесть расходы за аренду, электроэнергию, зарплату продавцу и налоги. К этим тратам добавляются еще и накладные расходы, траты на бензин, обслуживание автомобиля и услуги водителя для транспортировки. Так что, 15 рублей за килограмм — это цена картофеля на поле. А между фермером и конечным покупателем — как минимум оптовый и розничный продавцы. Имеет место и рыночная конкуренция.

ПОКА ВСЕ НА МОРЯХ — ЦЕНА СТОИТ

Как поясняет фермер Николай Юзефов, пока донской картофель не дорожает, поскольку спрос невысокий. Такая ситуация традиционна для лета, сезона отпусков. Но совсем скоро, ближе к осени, спрос начнет расти - и среди обычных покупателей, и среди перекупщиков.

— По опыту, в августе-сентябре будут закупать картофель у донских сельхозпроизводителей, — продолжает фермер. — За ними последуют перекупщики ростовской картошки из Беларуси, Брянска, Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинска. Спрос высокий, поэтому в августе и сентябре можно ожидать повышение стоимости продукта.

По мнению Юзефова, чтобы фермеры вернули свои вложения, цена на картофель от производителя должна составлять как минимум 28-30 рублей за кило, а осенью — 35 рублей. Правда для покупателей в этом случае товар будет «золотым».

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