Знают, как отличить «Град» от «Точки-У, и что делать во время бомбежки: рассказы детей из Мариуполя шокировали волонтеров из Ростова

Волонтеры говорят, что дети из Мариуполя мечтают о начале учебного года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Боевые действия в Мариуполе прекратились, а его жителям больше не угрожает опасность. Однако в помощи этот город сейчас нуждаются как никогда. И как говорят ростовские волонтеры сообщества «Неравнодушные», особенная поддержка необходима детям, которые, несмотря на пережитые ужасы, как и все школьники готовятся к новому учебному году.

КАРАНДАШИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Волонтеры стараются каждую неделю отвозить в изувеченный город продукты, предметы гигиены, а сейчас в список нужного добавились канцтовары для школьников. В одну из таких поездок волонтер Валерия познакомилась с ребятами, для которых и собирался важный груз.

- Потому что у них не осталось ничего, даже таких простых вещей, - поясняет доброволец.

По словам Валерии, эти мальчишки и девчонки сильно отличаются от маленьких ростовчан. Ребята из Мариуполя, как и детвора во всем мире, любят подвижные игры, мультики, не прочь пошалить.

Вот только еще мальчики и девочки из разрушенного города теперь знают, как по звукам выстрелов отличить один вид оружия от другого и что делать, если началась бомбежка.

ПРИХОДИЛОСЬ СПАТЬ ПОД КРОВАТЬЮ

Валерия признается, что ее поразила шестилетняя девочка.

- Ей приходилось спать под кроватью, чтобы случайно во время обстрелов на нее не посыпались куски штукатурки с потолка. И однажды двор этой семьи постигла та же участь, что и подворья многочисленных соседей: в него упал снаряд, - говорит Валерия.

При этом шестилетняя девочка не испытывала ненависти или злости. Она сказала, что ей просто было очень обидно.

- Обидно и больно, - вздыхает волонтер.

ЗНАНИЯ - НА УРОВНЕ ИНСТИНКТОВ

Знают ребята и чем отличается система залпового огня «Град» от ракет «Точки У». А еще до инстинктивного уровня выучили правила поведения во время боевых действий.

По словам добровольцев, кажется, что если сейчас, в эти мирные дни, сказать «подвал», то и взрослые, и дети кинутся в укрытие, не разбираясь, стреляют сейчас или нет.

Но, несмотря на пережитый ужас, дети находят место и для радости, и для надежды.

Многие ждут не дождутся первого сентября. Ребята мечтают пойти в школу. И во время этих разговорив о предстоящей учебе их лица озаряются радостью.

- Какое счастье - видеть их улыбки. На прощание крепко обняла ребят. Слезы не сдержала. Я знаю, что обязательно еще приеду в этот город и к этим детям, - сказала волонтер.

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