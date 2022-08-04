Белые блузки в моде всегда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще немного и многим придется вернуться с теплых морей в офисы, студентам - в аудитории, а ученикам - за парты. И если для одних осень - повод обновить гардероб и добавить ярких красок в удовольствие, то для родителей школьников - это ежегодный квест в погоне за формой, рюкзаками и канцелярией.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с опытными мамами школьников, чтобы узнать, как они подготавливаются к новому учебному году, что советуют покупать, а от чего стоит отказаться и, наконец, когда стоит приобретать вещи, чтобы попасть на скидки и не обанкротиться.

"ЭТО - ХОЧУ, ТО - НЕ ХОЧУ"

- Каждый август с содроганием представляю, сколько же денег уйдет на подготовку сыновей к школе, - делится ростовчанка Марина. - Младший сейчас идет во второй класс, старший - в пятый. И собрать мальчишек это не так просто, как многие думают. Некоторые бывают куда разборчивее, девчонок!

Мой старшеклассник Вадим вообще не привередлив: что куплю, то и будет носить. А вот младший Гриша - тот еще модник: это - хочу, то не - хочу. То и дело приходится слышать: мол, мам, ты что не видишь - это уже не модно?!

Такой рюкзак обычно выбирают первоклашки, а старшелкассники уже ищут с фото кумира. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но сильно потакать их желаниям лично мы с мужем не хотим: покупаем только базовое и самое необходимое. Во-первых, потому что в лицее просят соблюдать строгий стиль, а, во вторых, одежда с обувью сейчас жутко подорожали. А каждому из ребят обязательно нужно купить по две-три пары брюк, по столько же повседневных рубашек с коротким и длинными рукавами, жилетку, две пары обуви - удобные мокасины на сменку и парадные туфли, а еще спортивную форму и кроссовки.

СЭКОНОМИЛИ НА КРОССОВКАХ И РЮКЗАКЕ

По словам бывалой мамы, каждый год им с мужем приходится тратить порядка 30 тысяч рублей на обмундирование для двоих детей к школе. Плюсом идут рюкзак и канцелярия.

– Например, ту же рубашку дешевле 1 000 рублей в ростовских магазинах уже не найти, - вздыхает ростовчанка. - И такая, как правило, быстро изнашивается и рвется уже к ноябрю. Поэтому мы стараемся брать примерно за 1500–2000 рублей. Такая же история с брюками - цены варьируются от 1000 до 5000 рублей. Благо можно сэкономить на спортивной одежде, кроссовки покупаем в хороших магазинах, но на распродаже. Например, в мае умудрилась урвать две пары мягких беговых по 2 000 тысячи за пару. Для хорошей спортивной обуви это просто копейки.

На физкультуру младшему берем пару обычных маек рублей по 300 рублей и трикотажные шорты за 500 рэ, а старшему - недорогой спортивный костюм в пределах 2 000 тысяч рублей. Тратить на спортивную форму огромные деньги не вижу никакого смысла, ведь все это очень быстро рвется и изнашивается во время игры в тот же футбол или баскетбол.

А вот на рюкзаке лучше не экономить. Для Гриши, как только он пошел в первый класс, купили ортопедический ранец. Ценник, правда, и тогда кусался - 6 тысяч рублей за вещь, зато он очень качественный, удобно моется жесткой щеткой и еще годик он с ним точно походит.

ПОКУПКИ НАЧИНАЕМ В АВГУСТЕ

И, если младшему сыну еще можно купить ранец на несколько лет вперед, то вот со старшим такой вариант уже не пройдет.

- Чтобы такой вот апгрейд не обернулся в копеечку, покупаем Вадиму рюкзаки в пределах 1 500 рублей, чтобы потом не жалко было выбросить, - жалуется многодетная мама. – С канцтоварами немного проще: идем закупаться в гипермаркет где-то в начале августа, в этот момент и людей меньше, и выбора больше.

К тому же, корзину на год вперед не набиваем, достаточно запаса на два-три месяца, а потом по необходимости можно докупать что-то в ближайших канцелярских. Это куда выгоднее, чем запасаться горой ненужных вещей, которые пацаны потом либо теряют, либо вообще забывают, что они есть, и просят новое. На базовый набор канцелярии, в среднем, тратим не больше 1000–1500 рэ на ребенка.

"ПРОШУ ПОБЕГАТЬ, ПОПРЫГАТЬ И ПОКРУТИТЬ РУКАМИ"

Не поддаваться ажиотажу советует и ростовчанка Лиана. Вот уже третий год подряд она предпочитает покупать вещи для дочери с хорошими скидками.

– Вообще не понимаю такого ажиотажа вокруг школьных сборов, когда некоторые родители сгребают все, что видят с полок магазинов, - смеется собеседница. - Я же еще с весны закупила школьную форму для дочки на распродаже: так и цены меньше, и локтями никто не пихается.

Например, рубашку, которая стоила 1500–2000 рублей, можно взять за тысячу. Строгое платье в сентябре дешевле 2 000 рублей не найти. А я умудрилась в мае приобрести со скидкой за всего за 950.

Первоклашкам пока все в новинку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вообще стандартный набор для нашей Вероники — это две юбки, платье легкое и утепленное, сарафан, четыре рубашки и три пары брюк. Половину школьного гардероба купила в начале лета: вышло около 7 000 тысяч рублей. Сейчас дело за малым: закупиться колготками, ведь они постоянно рвутся или куда-то таинственным образом исчезают после уроков физкультуры.

Также каждый год девушка берет для дочери пару босоножек на теплое время и две пары туфель для зимней сменки.

- Лучше всего покупать такую обувь под конец октября, тогда на нее будет хорошая скидка, - делиться лайфхаками мать. - Для физкультуры же стараемся выбирать недорогие яркие майки, шорты, штаны и самые бюджетные чешки, которые можно найти в любом гипермаркете рублей за 400-500 рэ. Самое главное, чтобы ребенку было удобно в этой одежде. Свою дочку я всегда прошу попрыгать, побегать, покрутить руками, чтобы ничего нигде не давило и было комфортно.

"МЕЧТАТЬ БУДУ ДОЛГО"

- В этом году наша Вера пойдет в седьмой класс, - вздыхает еще одна мамочка из Ростова Евгения. - В этом возрасте единственный критерий выбора: чтобы все было как у блогеров из Интернета. Если лет 10 назад со старшей дочкой мы подбирали канцелярию с феями «Винкс», то вот младшая требует рюкзак с изображением Дани Милохина и ручки со стразами.

Надо сказать, что стоит все это яркое великолепие в разы дороже. Так, если обычный рюкзак можно купить в пределах 2 000 рублей, то вот с фото кумиров молодежи меньше, чем за 3000 не найдешь. Да и тетради моя девочка абы какие забракует: все, что в зеленой обложке и дешевое, сразу отметается.

Вера то и дело набирает разноцветные варианты рублей по 30 за штуку. А только тетрадей на 12-листов на год нужно не меньше 20 штук. К ним еще и предметные тетради, а одна такая с яркой картинкой на обложке может стоит от 90 до 300 рублей.

С формой тоже тяжко: дочь просит короткую клетчатую юбку, как у Валюши Карнавал. Я же каждый раз с боем пытаюсь объяснить, что такую длину учителя точно не оценят. Но тут уже готов купить за любые деньги, только бы выглядело прилично, и устраивало нас двоих.

По итогу, за школьный шопинг без канцелярии приходится выкладывать от 25 до 30 тысяч. Все еще надеюсь, что в моду войдут однотонные клетчатые платья по колено, но кажется мечтать буду долго.

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