«Золотые» учебники и пеналы со скидкой: узнали, сколько стоят школьные товары, и сравнили цены в магазинах и на рынках

В магазинах и на рынках прилавки уже пестрят товарами для школьников. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Лето уже перешагнуло экватор, а запасливые родители и сами школьники вовсю штурмуют магазины и рынки, чтобы успеть к началу учебного года закупить все самое необходимое.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» узнали, где в этом году можно купить канцтовары и не обанкротиться, а также на сколько подорожали учебники и книжки по ЕГЭ.

КНИЖНЫЙ РЫНОК

В этом деле, кто на что горазд. Одни караулят поступления на сайтах, другие штурмуют ближайший книжные, ну, а третьи делают глубокий вдох и уверенной походкой идут на рынок. Ведь здесь можно не только поторговаться, но и выбить скидку на прошлогодние экземпляры. И вот пример: пособие по сдаче ЕГЭ за 2022 год обойдется в 500 рублей.

По словам одного из местных продавцов — это еще дешево, ведь с зимы цены на все книжки выросли почти на 60%.

По словам продавца рынка, летом цены на книжки выросли на 60%. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

– В декабре стоимость поднялась на 30%, в мае еще на 25%, - делится собеседник. - А теперь вот даже у нас на рынке любые учебники для старшеклассников дешевле 1000 рублей не найти. В среднем, готовьте потратить от 1100 до 1500 за штуку.

Да, и с "началкой" ценовая политика держит курс на удорожание: если еще несколько месяцев назад азбука стоила 630 рублей, то теперь - 787. Учебник русского языка был по 779 рублей, а теперь он же - 973.

- Можете пройти и убедиться: в каждой палатке одинаковая ситуация, - жалуется мужчина. - Так что берите: не пожалеете

КАКИЕ УЖ ТУТ СКИДКИ?!

Похожая ситуация и с канцелярией. Солидный хозяин одной из точек рассказал, что прошлым летом даже карандаши были куда дешевле:

– Доллар вроде упал, а цены на закупки - все те же. Надо и как-то планку держать, чтобы клиент в гипермаркет не ушел. Сейчас, например, шариковые ручки тут от 15 до 80 рублей. Карандаши от 10 рэ и выше, дневники - около 100. Акварельные краски, в среднем, 70 рублей, а пластилин - от 40 до 90. Обложки - от 8 рублей за штуку. Счетные палочки для младшеклассников - 50 российских. Металлическая подставка для книг – 200 рублей. Цветные карандаши 12 штук - от 90 до 220 рублей за упаковку.

Скинуть цену на рынке не получится. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

А вот рюкзаков здесь нет. Возможно, просто не завезли. Но зато папок для бумаги - на любой вкус и кошелек. За формат А4 придется выложить 130 рублей, а за А2 - до 600 рэ. И, конечно же, куда без тетрадок: за самую обычную на 12 листов просят 8 рублей.

– Многие говорят: мол, это дорого, мы сейчас в магазине купим по пять рублей. А я свои оптом по шесть беру! Какие уж тут скидки?! Тем более, что листы плотные и качественные, а в бюджетных вариантах все светится, как через марлю, - нахваливает свое товар продавец.

ГИПЕРМАРКЕТ

А теперь самое время узнать, что происходит с ценниками в магазинах. Для начала отправимся покорять гипер в одном из торговых центров города. Уже на входе - самый настоящий канцелярский лабиринт. Пока родители упорно доказывают продавцу, что спинка рюкзака недостаточно ортопедическая, детки бегают между рядами в попытках урвать самые яркие тетрадки и дневники. То и дело по коридорам раздается очередное: «Мам, ну купи!».

По правде говоря, выбор и, главное, ценник в этом магазине куда более разнообразнее, чем на рынке. Например, тетрадку на 12 листов можно найти от 5 до 23 рублей за штуку. 18 листов – от 6 до 34 рублей. 96 листов от 49 до 369 рублей. С обложками примерено такая же ситуация, есть как за 5, так и за 25 рублей. Дневники от 39 рублей до 530 рэ, папки для тетрадей в среднем 200–250 рублей.

Ценники в гипермаркете более разнообразные. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Карандаши - от 4 рублей за штуку, и до 240 рублей за набор из 12 штук. Ручки шариковые от 5 до 279 за штуку. Точилки от 5 до 300 рублей. Также в ассортименте пеналы дешевле билета на автобус: ценник стартует от 24 рублей за пластиковую тубу до 1000 за вариант с наполнением из 31 предмета.

В отличие от рынка есть и разные рюкзаки. Для подростков - от 900 до 4500 рублей, а ранцы для малышей - от 1880 до немалых 8000 рэ. Сумку для сменки можно взять за 160–200 рублей. А вот с книжками ситуация не очень: в наличии только прописи по 33 рубля и рабочие тетради по математике - за 19 рублей.

Если в гипермаркете можно найти тетрадь и за пять рублей, то в обычном канцелярском магазине самая дешевая обойдется в 12. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

РЮКЗАКИ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ

Завершает школьный марафон большой канцлерский магазин. Ценник здесь выше среднего, зато и вариантов великое множество.

Тетради - от 12 рублей (за обычные) до 156 рублей за толстые с рисунком. Для любителей ИЗО есть карандаши любой мягкости - от 9 до 200 рублей за штуку. В копилку любителей творчества можно приобрести альбомы для рисования. Средний чек за такой - 100-150 рублей за 24 листа. Пеналы - от 35 рублей (за тубус) до 790 за многофункциональный, но без наполнения.

Рюкзаки для подростка, в среднем, выйдут в 2 000–4500 рублей, но есть и бюджетные варианты - от 450 рублей. Бывают, и за 10000. Сумки для сменки от 290 рублей до 500. Дневники - от 90 до 455 рублей.

Самый большой выбор товаров и цен - в канцелярском магазине. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Также можно купить разные папки для тетрадей - от 95 до 225 рэ, обложки - от 15 до 28. Цветные карандаши родителям обойдутся от 82 рублей за 12 цветов до 1000 за 24.

Есть большой выбор рабочих тетрадей с заданиями от 104 рублей, контурные карты по 205 рублей за шутку.

По словам продавца, сейчас еще есть из чего выбирать, а вот к середине августа ситуация обещает быть напряженной: в тот момент начинаются закупаться почти все школьники донской столицы.

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Для младшего школьника...

А теперь соберем стартерпак будущего школьника, исходя из цен во всех трех точках. Мы посчитали только самое необходимое, а также разделили наборы по двум группам: для младшеклассников и старшеклассников.

Итак, в нашу воображаемую корзину для школьников с 1 по 4 класс входит: ранец, пенал, сумка для сменки, 4 ручки, упаковка фломастеров из 12 цветов, альбом для рисования, дневник, точилка, ластик, подставка для книг, набор кистей, упаковка цветных карандашей, 4 простых карандаша, а также 10 тонких тетрадей, 5 в линию, 5 в клетку.

Рынок: 4185 рублей.

Гипермаркет: 2536 рубля.

Канцелярский магазин: 4902 рубля.

Для средней и старшей школы...

Для средней и старшей школы канцелярское комбо не такое уж и богатое. Сэкономим, чтобы потом потратить все оставшиеся сбережения родителей на пособия и всевозможные тесты. Для ребят с 5 по 11 класс в нашу корзину отправляется: рюкзак или сумка, пенал, 10 тонких тетрадей, 5 по 48 листов, 4 ручки, 4 простых карандаша, набор линеек, циркуль, точилка, ластик, корректор и дневник.

Рынок: 3960 рублей.

Гипермаркет: 1594 рубля.

Канцелярский магазин: 2912 рубля.

СРАВНИ-КА

Для сравнения в прошлом году родители школьников могли затариться на рынке необходимой канцелярией и рюкзаками в среднем от 3 600 до 4000 тысяч. В гипермаркете по сравнению с 2022 ценник на полный набор был дешевле примерно на 300–350 рублей. А вот вопреки ожиданиям цены в премиальном магазине оказались немногим меньше, чем на рынке. Прошлогодний прайс за аналогичный набор выходил дешевле на 400–500 рублей. Также прошлым летом была возможность купить стартовый набор канцелярии для малышей всего за 500 рублей, в этом году такие комплекты еще не появлялись в продаже

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