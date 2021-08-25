Торговля ушла: Продавцы на рынке канцтоваров в Ростове скучают в ожидании покупателей

В последнюю неделю августа продавцы канцтоваров, учебников и решебников всегда ждут ажиотажа, но в этом году какое-то затишье. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Бум по количеству покупателей, которые спешат за школьными обновками к 1 сентября, начался с прошлой недели. И осталось всего ничего для того, чтобы запастись канцелярскими товарами. И пока продавцы самого популярного рынка канцтоваров скучают в ожидании покупателей, их магазинные коллеги трудятся не покладая рук. Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» узнала, где и на какие суммы сейчас закупаются родители к школе.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ - НЕ ТО

- Я заметила, что родители первоклассников приходили к нам уже в конце июля, а сейчас за несколько недель до учебного года спохватились и старшеклассники, - делится наблюдением продавец Юлия. - От наплыва посетителей не спасают даже онлайн-продажи. Людям привычнее прийти, пощупать, посмотреть. Бывает, они смотрят что-то на сайте, а потом приходят и все уже проверяют на деле.

Консультант магазина рассказала, что в первую очередь большим спросом пользуются тетради. В основном, берут однотонные. Особенно первоклассники, ведь учителя требуют полного отсутствия рисунков. Но вот средняя и старшая школа уже таких строгих правил не придерживается. Тут - поле для выбора богатое: рисунки, изображение любимых героев или музыкантов.

Продавцы отмечают, что покупатели сначала выбирают товары онлайн, а затем приходят за ними в магазин. КАКАСЬЕВА Александра

ГОТОВЫЕ НАБОРЫ - ДЕШЕВЛЕ

Консультант магазина заметила, что чаще всего первоклассникам берут самый необходимый набор - в среднем, он выходит около 1000 рублей. Но есть и более бюджетные варианты. Например, готовый набор к школе за 500 рублей, туда входит: пластиковая папка для хранения, набор цветной бумаги и картона, альбом, три тетради в клетку и три в косую линию, набор фломастеров и цветных карандашей, акварельные краски, пластилин, детские ножницы, линейка, синяя и зеленая ручки, карандаш, клей и один ластик.

- Если говорить о рюкзаках и ранцах, то покупатели в первую очередь обращают внимание на комфорт и на производителя, - говорит Юлия. - Сейчас стали выбирать ранцы больше по качеству, нежели по цене. Пусть даже он будет дороже. У нас есть недорогие варианты - от 1500 рублей, а также от трех до шести тысяч за модели с ортопедической спинкой.

«К НАМ ДОХОДЯТ - ЕДИНИЦЫ»

Канцелярские товары заполонили полки магазинов еще в середине лета. Спрос всегда большой, ведь проще прийти место, где есть все и сразу, пусть дороже, зато в случае чего можно обменять товар или вовсе сдать его. Чего не скажешь о покупках на рынке, раньше люди приезжали сюда, чтобы приобрести те же вещи, но по более низкой цене.

- Сейчас мировая пандемия сильно ухудшила ситуацию, - делится Артур, владелец своей точки на рынке. – Мы, в основном, продаем пособия для подготовки к экзаменам. Но сейчас с торговлей стало туго: все решают тесты через Интернет, а к нам доходят лишь единицы.

Такой же проблемой поделилась его соседка по витрине Ирина.

- За разными пособиями к нам начинают приходить в конце сентября. Сейчас продаются уцененные выпуски прошлого года. В среднем, новые тесты стоят от 300 до 500 рублей, уцененные - от 200 до 300 рублей. Чаще покупают пособия для русского и математики, а из профильных большим спросом пользуются предметы для поступления в медицинский - химия и биология.

Даже продавцам по закупочным ценам сборы ребенка в школу выходят в копеечку. КАКАСЬЕВА Александра

БЫЛОГО АЖИОТАЖА БОЛЬШЕ НЕТ

Валентина, торгующая на рынке канцтоварами, признает, что в нынешней ситуации былого ажиотажа на товары для школы нет.

- Здесь, на рынке, ларьков с ручками и тетрадками очень мало, - рассказывает ростовский продавец. - На всю территорию - максимум три места. К нам приходят в основном старшеклассники, но сейчас у них еще каникулы. Сборы в школу обычно начинаются как раз с 25 августа - это самый пик. Хотя пик - это что-то из прошлого: на самом деле сейчас дела идут не очень.

По словам продавца, минимальный набор для школьника на рынке выходит в 1500 рублей.

- Я сама мама и пока не собирала своих детей, - говорит Валентина. - Они у меня, если честно, устали от картинок и рисунков. Берут самые обычные дневники и тетради. Мой сын с первого класса ходит с одним рюкзаком. Сейчас идет в четвертый класс, а наш ранец - в хорошем состоянии. С дочерью, конечно, дела обстоят иначе, она - старшеклассница, и как многие девочки хочет обновки каждый год. Но тут тоже важно подходить с умом. Мы всегда покупаем хорошего качества, чтобы он не порвался через месяц. Ведь скупой, как известно, платит дважды. В среднем, за ее сумки или рюкзаки приходится выложить около четырех тысяч рублей. А еще канцтовары! Несмотря на то, что я по своим возможностям могу покупать оптом, все равно выходит минимум в две тысячи. И этих принадлежностей хватает до нового года, а потом - опять докупать.

Решебники уже не так популярны: задачки берут в интернете. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

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