Сколько «стоит» первоклашка?: Ростовстат посчитал расходы на сборы в школу

За все 11 лет в школе сборы в первый класс, пожалуй, самое затратное мероприятие Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый раз вести ребенка в первый класс — дорогое удовольствие. Если начиная со второго класса нужно только докупать одежду, из какой школьник вырос, обновлять истрепавшиеся пеналы, обложки, да набирать канцтовары, то здесь — полный список с нуля, и немаленький. Во сколько обходится родителям в Ростовской области сборы в школу первоклашек, в «КП — Ростов-на-Дону» посчитали вместе с Ростовстатом.

ДЕВОЧКАМ — НАКЛАДНЕЕ

В магазинах и на рынках региона сборы в школу — в самом разгаре. А те родители, которые ведут своих детей в этом году в первый класс, начали готовиться к учебному году даже раньше. Нужно обстоятельно выбрать чаду хороший портфель с ортопедической спинкой, чтобы к пятому классу спину не согнуло знаком вопроса, а ребенок не заработал боли в спине, ухудшение зрения и головные боли.

Канцтовары сейчас выбирают неброские, те же тетради без цветных обложек, зато на качестве экономить нельзя. А самой дорогой статьей расхода станет полная экипировка, причем школьный минимум для девочки выйдет дороже, чем для мальчика уже потому, что в нем на два предмета больше.

В «стартовый набор» первоклассника вошли 11 предметов одежды для девочек и 9 — для мальчиков, а также — 7 наименований канцелярских принадлежностей.

Так, самый скромный школьный гардероб для мальчика включает двое брюк, три рубашки, джемпер, легкие туфли на сменку, ботинки, кроссовки, спортивный костюм и две футболки на физкультуру, а также пять пар носков и гольф.

Минимальный набор для ученицы оказался на четыре тысячи дороже, чем для ученика. Фото: Ростовсстат

Девочкам нужны два платья, три блузки, джемпер, легкие туфельки, ботинки, спортивный костюм, кроссовки, две футболки, 3 упаковки колготок и пять пар носков и гольф.

Ну и набор канцтоваров одинаковый: школьный рюкзак, пять шариковых ручек, пять обычных карандашей, набор фломастеров из 12 цветов, альбом для рисования (40 листов), пять учебных пособий и четыре тетради на 12 листов. В Ростовстате посчитали именно такое количество школьных принадлежностей.

ПОСЧИТАЛИ НА «КАЛЬКУЛЯТОРЕ»

В Ростовстате ориентировались на июльские цены. Если школьника собирать по ним, то в среднем полная экипировка обойдется в 18 301 рубль 78 копеек для мальчика и 22 364 рубля 11 копеек для девочки, то есть родители мальчишек сэкономили около четырех тысяч рублей.

Набор канцтоваров обойдется родителям первоклассников в среднем в 4661,2 рубля.

Оказалось, что в Ростовской области собрать первоклашку в школу дешевле, чем в среднем по России и ЮФО. Так, в среднем по стране на сборы мальчика нужно затратить 19 575,51 рубля, девочки — 24 123,53 рубля. А по ЮФО сборы ученика обойдутся в 19 167,6 рубля, а ученицы — 23 218,19 рубля.

Статистики посчитали, что рост стоимости школьного набора уже третий год не обгоняет инфляцию, а ниже ее уровня. По сравнению с прошлым учебным годом, сборы в школу и для мальчиков, и для девочек подорожали в Ростовской области на 2%, тогда как в среднем по России мальчика собирать на 4,1% дороже, а девочку — на 3,9%.

Суммы посчитали в «Калькуляторе» на сайте Росстата.

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