Учимся экономии: Получилось ли у ростовских родителей уложиться в президентские 10 тысяч на сборы в школу

Уложиться в лимит 10 тысяч при сборах ребенка в школу - непростая задача. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Сколько нужно жителям Ростова в среднем, чтобы собрать ребенка в школу, и хватило ли для этого единовременной выплаты в 10 тысяч рублей? Портал SuperJob опросил 9 тысяч родителей в городах-миллионниках нашей страны. Не все смогли уложиться в «путинские» десять тысяч, но ростовчане попытались — в среднем на Дону тратят 9,6 тысячи рублей. В «КП — Ростов-на-Дону» разложили сумму по статьям расхода и выяснили, где можно разумно сэкономить не во вред качеству.

ХВАТИЛО НЕ ВСЕМ

По данным портала, больше всего тратят на сборы в школу в Москве и в Омске — по 11 тысяч рублей. В Новосибирске чуть меньше — 10,8 тысячи, в Казани и Самаре — школьный набор обойдется в 10,2 тысячи.

Ровно в 10 тысяч уложились в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске. Чуть дешевле обошелся средний набор в Екатеринбурге — 9,8 тысячи.

Ростовчане оказались экономнее — в среднем на сборы ребенка в школу в донской столице тратят 9,6 тысячи рублей. Дешевле чем у нас только в Нижнем Новгороде — 9,5 тысячи, в Уфе — 9,3, в Воронеже — 9,1, а в Волгограде и Перми тратят по 9 тысяч.

Получается, что в среднем школьные расходы за год увеличились на 20%. Расходы именно ростовчан увеличились на тысячу рублей — в 2020 году получалось собрать ребенка в школу за 8600, а годом ранее, в 2019-м, могли приобрести все необходимое за 8100.

КОНКРЕТНО

Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» заглянули в магазины и на рынки, где закупаются мамы к 1 сентября и узнали что почем. Так, минимальный набор канцтоваров для первоклашки обойдется от 500 до 1500 рублей. Простые рюкзаки — от 1500, с ортопедической спинкой — в среднем от 3 до 6 тысяч.

Обувь. Сменку можно найти и за тысячу, но, чтобы ребенок, бегая на перемене, не упал из-за скользкой подошвы, а сами туфли не развалились к октябрю, родители чаще выбирают варианты в два раза дороже.

Одежда. Когда говорят, что чужие дети быстро растут, то, стремительному росту своих удивляются еще больше — рукава становятся коротки каждый год. На обновки в школу родители младшеклассников, начиная со второго класса тратят по 3-5 тысяч рублей на новую рубашку и парадную блузку, юбку, брюки и жилетку. Часто жилетки или жакеты заказывают для всей школы форменные.

Из этих слагаемых и складывается средняя для ростовских родителей сумма в 9600 рублей на сборы ребенка в школу.

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