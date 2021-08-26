"Колбаса не подойдет!": какой букет на 1 сентября подобрать мужчине-учителю

Какой букет подарить мужчине-учителю на 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приближается начало нового учебного года. 1 сентября в ростовских школах пройдут традиционные линейки. В этот день принято дарить педагогам роскошные букеты цветов, что вызывает на их лицах искрение улыбки. Но во многих школах педагоги - не только женщины, но и мужчины, и это сбивает с толку многих учеников и ставит в ступор их родителей.

В обычной жизни, конечно, не принято дарить мужчинам цветы, но в школе совсем другая жизнь. Здесь дарить мужчине цветы считается в порядке вещей. О том, как не попасть впросак при выборе букета мужчине-педагогу, рассказала ростовский флорист Валентина М.

- В первую очередь нужно правильно выбрать цветовую гамму. Мы при оформлении букетов для мужчин выбираем либо бело-зеленую, либо красную. Здесь подойдут более высокие цветы. Букет должен получиться строгий, если не сказать брутальный. Раскидистые и пушистые чаще всего дарят женщинам, а мужчине нужен букет построже, - поделилась опытом флорист.

Съедобные букеты в день знаний - не лучший выбор, а цветы точно подойдут, - считает флорист Фото: Мария ЛЕНЦ

Для упаковки лучше всего подойдет обыкновенный крафт или крафт в полоску. Многие клиенты пытаются следовать веяниям современности и заказывают съедобные букеты. Флористы делают и такие, но они будут явно не лучшим выбором для 1 сентября.

- Нам неоднократно приходилось делать букеты с колбасой, маленькими бутылочками алкоголя и овощами. Но 1 сентября - это все-таки праздник знаний, а символ этого праздника - цветы. Лучше всего подойдут сезонные - гладиолусы и астры.

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