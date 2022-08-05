Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6 - 7 августа 2022: усиление жары обещают синоптики

Воздух днем в донской столице прогреется 35 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 6 -7 августа будет переменчивой. По прогнозам донского гидрометцентра, осадки вначале сменит сильная жара.

В субботу, 6 августа в Ростове-на-Дону с утра до полудня небольшие осадки будут продолжаться. Воздух днем прогреется от 31 до 33 градусов, хотя температура по факту будет ощущаться как 35 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3,5 метра в секунду. В середине дня будет облачно с прояснениями, а к вечеру облачность совсем пропадет, ветер ослабнет до 2,2 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 32 градусов вечером и до 26 — ночью. Ростовчан ждет теплый летний вечер.

Жаркая погода - отличный повод сходить на городской пляж и поиграть в пляжный волейбол. Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем ясная погода установится в донской столице в воскресенье, 7 августа, когда на небе не будет не облачка. Уже в утренние часы столбик термометра покажет около 32 градусов выше нуля, а в полдень — и того больше: от 33 до 35 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. В вечерние часы температура спадет на 2 пункта, до 33 градусов, ветер слегка утихнет. В ночные часы температура воздуха составит 25 градусов.

Примерно такая же жаркая погода, как в воскресенье сохранится в Ростове-на-Дону и в первые три рабочие дня новой недели.

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