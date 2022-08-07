Что произошло после матча «Ростов» — «Оренбург» 7 августа 2022

В донской столице на поле встретились ФК "Ростов" и ФК "Оренбург". Фгото: пресс-служба ФК "Ростов"

В донской столице завершилась игра между ФК «Ростов» и ФК «Оренбург». Игра проходила в рамках четвертого тура РПЛ. Рассказываем, то произошло после матча ФК «Ростов» — ФК «Оренбург» 7 августа 2022.

В этот день на стадионе присутствовали четыре тысячи зрителей. Конец первого тайма стал удачным для ростовчан. За несколько минут до перерыва они забили первый гол. Трибуны взорвались в овациях.

Второй тайм начался горячо. «Желто-синие» на кураже забили второй гол соперникам. Но следом в ворота ФК «Ростов» гол забили соперники. И происходит двойная замена. Миронов меняет Щетинина. Тугарев - вместо Полоза.

В этот момент настройние болельщиков ФК "Ростов" немного меняется. Так, в комментариях в официальной группк клуба начинают задавать вопросы.

- Что происходит? Договорились на ничью? - высказал мнение ростовчанин.

Однако ни сравнять счет, ни одержать победу у ФК «Оренбург» не вышло. ФК «Ростов» разгромил соперников. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «желто-синих».

Лучшим игроком матча стал Комли.

- Гений! - высказал мнение болельщик.

- Давай, Коля, продолжай в том же духе! Хороший темп задал. В каждом матче - по голу! - пожелал другой фанат.

А третий предложил отметить как лучшего игрока матча еще и Байрамяна.

Кстати, болельщики высказали мнение, что ростовчане уже не первый раз вкладываются в игру больше во втором тайме, чем в первом.

И, конечно же, ростовчане тепло поздравляли в соцсетях «Ростов» с победой.

В комментариях в официальном паблике команды — сплошные сердечки.

- Ребята, спасибо, от души! - написал один из поклонников футбола.

- Парни, вы — супер, - прокомментировала ростовчанка.

- Подарили праздник, - написал еще один болельщик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Ростов» - ФК «Оренбург» 7 августа 2022: прямая трансляция матча четвертого тура РПЛ

Онлайн-трансляция матча ФК «Ростов» - ФК «Оренбург» 7 августа 2022, лучшие голы, главные моменты игры четвертого тура РПЛ (подробнее)