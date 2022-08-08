Спасла брата и нашла призвание: как сиделка из Ростова возвращает к жизни самых «тяжелых» пациентов

Женщина говорит, что главное в ее работе - мотивировать больного бороться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После тяжелых травм или вследствие болезни люди нередко оказываются прикованы к постели. Человек становится беспомощным, а его жизнь начинает зависеть от других. Когда у родственников нет возможности присматривать за тяжелобольными родными, они нанимают для этого сиделку. О своем нелегком труде журналисту «КП-Ростов-на-Дону» на правах анонимности рассказала ростовчанка, которая вот уже 10 лет заботится о тяжелобольных пациентах.

ПОСТАВИЛА НА НОГИ СВЕКРОВЬ И РОДНОГО БРАТА

Судьба у сорокалетний Ринаты действительно сложная. Ее путь в профессию начался с суровых испытаний, которые сделали из нее сиделку с железными нервами и чуткой душой.

- Я закончила училище и начала работать медсестрой, как вдруг в нашу семью пришла беда. Свекровь слегла с инсультом, ее частично парализовало. Я тогда была в ужасе от происходящего. Светлая женщина перестала говорить, не могла двигаться, ее разум полностью помутнел. Она пыталась встать с кровати, вырывала катетеры из вен и отказывалась есть. Вела себя очень скверно, а я не могла с этим ничего поделать.

Потом я смирилась и "взяла себя в руки". Люди в таком состоянии ведут себя как дети, поэтому на них нужно не злиться, а принимать такими какие они есть. Я быстро освоилась, и уже через пару месяцев свекровь пришла в себя. Потом я помогала ей с реабилитацией, и она даже начала сама ходить. Я чувствовала, что благодаря моим трудам человек ожил. Это было прекрасно!

К сожалению, беда не приходит одна. Через пару лет моего брата ударили топором по голове. Врачи думали, что он не выживет, а мы просто молились. После операции он даже не узнавал нас. Иногда бывало, вспомнит, а потом опять с ужасом смотрит в наши лица. Понадобилось шесть месяцев прежде, чем брат поправился. Все это время я и мои родственники были с ним. Когда сидела в палате, заметила, что те пациенты, к кому заходят друзья, знакомые, с кем постоянно разговаривают, поправляются быстро.

«У ЧЕЛОВЕКА МЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ ВЗГЛЯД»

Я поняла, что могу найти подход к пациентам, поэтому и пошла в сиделки. Это очень востребованная профессия, меня начали приглашать даже к самым сложным пациентам.

Самое тяжелое время это неделя после реанимации. Многие родственники, когда видят впервые своих родных в это время, приходят в шок. После сильных травм у человека даже меняется взгляд. Смотришь в его глаза, а они пустые, потому что пациент ничего не осознает, он просто живой и все.

В этот период пациентов кормят через зонд, из-за боли они плохо понимают окружающих. В мои обязанности входит менять пеленки, обрабатывать пролежни, а еще кормить пациента и постоянно за ним следить. Люди, особенно парализованные, пытаются вставать, дергают руками, могут случайно упасть с кровати.

Невозможно представить, как им плохо. Пролежни сопровождаются зудом, жжением. Все тело болит, невозможно поменять позу. Человеку приходится все это молча терпеть, он даже сказать об этом не может.

Можно понять по глазам, когда человеку становится легче. Видно, что человек начинает осознавать свое существование.

РАДОСТЬ ОТ ПЕРВОГО СЛОВА И ПЕРВОГО ШАГА

У меня был случай, когда молодой парень очнулся и никого не узнавал из родных. Но когда я зашла, он улыбнулся. Это было так странно, он смотрел на меня, будто мы сто лет знакомы. В основном, период восстановления у всех разный. Как правило, молодые люди до 25 лет даже после самых тяжелых травм приходят в себя за три месяца. Тут все как при рождении ребенка: начинаешь радоваться каждой мелочи. Если человек произнес звук, встал на ноги или сам взял ложку, это становится радостным событием для всей семьи. И сами пациенты от счастья иногда плачут, ведь у них появляется надежда вернуться к обычной жизни. Здоровые люди могут выполнять все эти действия, но все равно несчастны. А вот те, которых "вытащили с того света", ценят каждую возможность.

ДУМАЮТ О СМЕРТИ И БОЯТСЯ БУДУЩЕГО

Конечно, не всегда люди могут бороться. Многие скатываются в апатию и начинают переживать. Очень важно оградить пациента от любых волнений. Им нельзя показывать их отражение, особенно если есть увечья, на них нельзя кричать.

Нужно искать любой повод, чтобы подбодрить пациента. Однажды я сидела у одной девочки, она упала с пятого этажа. До происшествия была красивой студенткой, занималась спортом. После падения сломала ноги, у нее выпала половина зубов, а на голове появилась огромная гематома. Когда девушка случайно увидела свое отражение в экране смартфона, у нее началась истерика.

Тогда я сделала вот что. Нашла фотографии пациентов, которые после травм сделали себе пластические операции, и показывала ей. Мне говорили, что это бесполезно, что она якобы ничего еще не осознает, но девушка успокоилась. Когда пациентка выздоровела, она сказала, что в тот момент хотела умереть и боялась будущего, потому что не представляла, как будет жить. Но вот эти фотографии давали ей надежду, что и здоровье, и красоту, и нормальную жизнь можно вернуть.

В ПЕРИОД ОТЧАЯНИЯ СПАСАЕТ ЧЕХОВ

С пациентами нужно разговаривать, даже если они этого пока не понимают и не могут отвечать. Социализацией человека нужно начинать заниматься с самого пробуждения, а не ждать пары недель. Многие думают, мол, не нужно тревожить больного, пусть полежит пару недель и придет в себя. Чем больше мозг человека отдыхает, тем сложнее его потом привести в порядок.

Хоть врачи этого не одобряют, людям нужно читать вслух книги, чтобы хоть как-то их занять. Когда человек не может двигаться и говорить, безделье превращается в муку. Я даже сама пробовала лежать без движения один день и просто смотреть в потолок — это невыносимо трудно.

Я приношу своим клиентам в палату простенькие рассказы и читаю их вслух. Например, очень нравится людям Чехов. Я смотрела за одной девушкой. Когда приходила к ней, она улыбалась. Родственникам она так рада не была. Они просто приходили к ней и молча сидели рядом с грустью, ее это явно угнетало, а мои книжки ее развлекали.

НАНИМАЮТ СИДЕЛКУ И ЗАНИМАЮТСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ

К сожалению, хуже всего приходится тем пациентам, за которыми некому смотреть. Дежуря в больницах, я видела, как пожилые и люди среднего возраста остаются один на один со своей болезнью, к ним редко кто приходит. Они замыкаются в себе, становятся агрессивными и начинают ненавидеть весь мир, в том числе медицинский персонал. Плохо, что в наших больницах не предусмотрены в штате сиделки. А санитарки работают одна или две в целом отделении и не могут обеспечить должный уход.

Еще в палатах не предназначены места для сиделки или родственника, поэтому смотрящий за пациентом не может прилечь на кровать, а вынужден сидеть рядом на стуле. Не у всех есть возможность снять платную палату в больнице, чтобы было место и для сиделки. Поэтому смотреть за человеком очень сложно, особенно если ты занимаешься этим сутками.

Бывает и такое, что родные нанимают сиделку, а сами начинают заниматься своими делами и даже не заходят, мотивируя это тем, что пациентка под присмотром. Так делать нельзя, потому что человек начинает чувствовать себя ненужным. Поэтому заходить нужно как можно чаще, пациент должен видеть, что он для вас очень ценен. Тогда появляется мотивация для борьбы.

Любовь и забота остаются главными лекарствами на пути к выздоровлению. Важно не терять надежды, потому что даже самых тяжелых больных можно вылечить и вернуть к жизни.

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