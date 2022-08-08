Рука мертвеца, магические шары и бобы желаний: какие мистические товары для экстрасенсов и колдунов предлагают в Ростове

Какие мистические товары для экстрасенсов и колдунов предлагают в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось бы, живем в век современных технологий - тут вам роботы-пылесосы, беспилотные машины, говорящие колонки, навороченные медицинские протезы и даже замки по отпечатку пальца.

Но, несмотря все эти технологичные радости, находятся люди, которые по-прежнему верят, что жизнь можно улучшить заклинанием на успех, а болезнь вылечить зельем или волшебным амулетом. В доказательство - сотни анкет различных гадалок и колдунов с бубнами и спиритическими досками и не меньше специализированных магазинов для них. Как оказалось, весь этот сказочный антураж можно купить в онлайн-магазинах. Правда, потратиться придется.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» изучила ростовские сайты с эзотерическими товарами, чтобы узнать: что самое необычное, мистическое и странное можно купить, а главное - сколько все это добро стоит.

«РУКА ВЛАСТИ»

Первым делом отправились на сайт популярного в Ростове магазина для ведьм. На главной - актуальная картинка с лунным календарем и категории товаров, в их числе инструменты для практик.

Последний раздел показался самым загадочным, с него и начали. Пролистав несколько страниц, увидела магический артефакт «рука власти». Выглядит - по классике жанра - жутковато: деревянная состаренная коробка с прозрачной крышкой, под которой на черном фоне виднеется кисть скелета. Стоимость такой прелести - 99 тысяч российских.

В описании к товару указано: согласно средневековой традиции, отрубленная рука известного вора помещается в саркофаг, где она пробуждается для новой жизни и подчинения своего господину. По словам продавца рука исполняет любые желания, в том числе те, которые невозможно достичь обычными путями, чтобы это не значило.

Есть и более загадочные вещи, например масло «быстрей деньги». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Автор объявления уверяет: хранитель артефакта получит возможность устранить врагов «чужими руками», запутать следы и даже свести на нет все злобные планы недоброжелателей. Если вы, как будущий маг, еще раздумываете: стоит ли брать кредит на такую вещицу, то есть и контраргумент: артефакт прошел полную инициацию и не требует дополнительных магических воздействий. Вообщем, не покупка, а сплошная инвестиция. Потом, например, можно сходить с ней на кастинг «Битвы экстрасенсов» или поставить в офисе, чтобы не пропадали ручки или стикеры.

ПРОВОДНИК ДЛЯ АСТРАЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Дальше по курсу - раздел с гадальными инструментами. На радость практикующим ведьмам есть маятники, зеркала, биолокационные рамки и даже спиритические доски. Например, самая бюджетная для с сеансов с духами обойдется в 2 700 рублей, премиальный вариант ручной работы - от 7 600 рэ.

Ну, а если ваш профиль – прорицание, то усаживайтесь поудобнее: разглядываем магические шары. Вещица, в целом, симпатичная. Выглядят они прямо как в фильмах. На случай, если с колдовством не получится, можно просто поставить в квартире, как элемент дизайна. Небольшой проводник для астральных путешествий продают от 1,4 до 11 тысяч рублей.

Также на сайте есть и более загадочные вещи, например масло «быстрей деньги». По словам продавцов, это не просто красивая бутылочка, а созданный в полном соответствии с планетарными днями практикующей колдуньей эликсир. Заплатил 650 рублей за восемь миллилитров и ждешь, пока деньги с неба посыпятся. Правда, как долго, авторы не уточняют.

Есть и «бобы желаний». По мнению продавца, использовать такие может каждый желающий. Нужно лишь взять в руки горсть бобов, сосредоточиться на самом заветном желании, а потом закопать в секретном месте, где «их никто не сможет потревожить». Небольшая упаковка «счастья» стоит всего 760 рублей, и, судя по всему, пользуется большим спросом, ведь на сайте их уже нет в наличии.

КУКЛЫ ВУДУ И МОГИЛЬНЫЙ КЛЮЧ

А теперь от забавного к пугающему. И здесь этого добра полна коробочка. Например, настоящее изобилие кукол вуду ручной работы. Есть по 1000 рублей, такие фигурки делают из кожи, ткани или воска, чтобы после было легко сжечь. Красные используются для приворотов, здоровья и успеха, а черные - для темной магии.

Красные используются для приворотов, здоровья и успеха, а черные - для темной магии. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Есть, и так называемые безликие вуду по 1 550 рэ за экземпляр. Цена разная - в зависимости от запроса. Белая символизирует неизвестного человека, которому ведьма желает выздоровления, желтая - друга или завистника, розовая и красная - по делам амурным, зеленая - для богатства и успеха, ну а черная, конечно же, про все зловещее. К куклам можно докупить специальные иглы - со скидкой по 290 рублей. Правда, и тех уже нет в наличии.

И завершает путешествие по ведьминой лавке, набор под названием «могильный ключ» за 4 тысячи российских. Со слов продавца артефакт прошел инициацию, как объект темной силы, и используется в качестве инструмента загробного влияния. Сразу представляешь себе картину из фильма ужасов, где мужчина в темной мантии ходит с такой вот штуковиной среди могил. Для желающих прикупить автор указывает, что помимо ключа есть чехол и даже авторский манускрипт с описанием колдовских практик и особенностей работы с инструментом силы. Но это вам не просто игрушка какая, а проводник в мир мертвых, осилить, который может только специалист, имеющий опыт в кладбищенской магии

ЭНЕРГОПРАКТИК СО СКИДКОЙ

Думаете это все? Как бы не так, буквально соседняя ссылка выдает похожий сайт со всем трагически-мистическим. Помимо стандартного набора вещей, указан и перечень услуг. За дополнительной информацией просят обращаться только по нужде и только по вотсапу.

Итак, часовой сеанс таролога - тысячу рублей, нумеролога - две, а вот специалист по биоэнергетическим практикам берет две тысячи, но за три сеанса.

Магия магией, но маркетинговые схемы никто не отменял. Например, прямо в шапке профиля указана строка с акциями. На дистанционную консультацию специалиста можно получить скидку 10%, а по программе лояльности каждое 13-е число скидка - 13% на все товары. Так что, если загорелись, то ритуальную мантию из бархата за 14 тысяч имеет смысл покупать в пятницу 13-го. И скидка обеспечена, и символизма хоть отбавляй.

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Шопинг на бесплатных досках объявлений - это ни с чем несравнимое путешествие в мир скидок и абсурдных предложений. Сейчас на подобных сайтах то и дело предлагают купить вещи ушедших брендов, смартфоны с полным пакетом банковских приложений, а также услуги собутыльника на час и даже таро-расклады от потомственной гадалки. С каждым днем там появляются все новые и новые лоты, которые точно достойны внимания (подробности)