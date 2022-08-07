Коньки удачи, шариковая ручка за миллион рублей и жилетка для женских слез: собрали самые дорогие и странные объявления на ростовских досках

Как ростовчане в погоне за миллионами придумывают новые способы обогатиться. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Шопинг на бесплатных досках объявлений - это ни с чем несравнимое путешествие в мир скидок и абсурдных предложений. Сейчас на подобных сайтах то и дело предлагают купить вещи ушедших брендов, смартфоны с полным пакетом банковских приложений, а также услуги собутыльника на час и даже таро-расклады от потомственной гадалки. С каждым днем там появляются все новые и новые лоты, которые точно достойны внимания.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» узнала, что новенького приготовили онлайн продавцы.

ПАРУ КАРТИН РЕМБРАНДТА НА СДАЧУ

Представим ситуацию, просыпаетесь утром, берете в руки телефоном, а там пришло сообщение, что при загадочных обстоятельствах вам обвалился куш в виде многомиллионного наследства. Первым дело, конечно, стоит позвонить юристу и уточнить все детали сделки,. А уже когда бюрократические вопроскики будут решены, нужно придумать, куда же инвестировать такие деньжищи. И вот, вы уже купили квартиру себе и маме, дачу у моря, машину хорошую и даже пару картин Рембрандта на сдачу. Но банковский счет нагло не хочет пустеть.

В таких ситуациях загадочного богача заботливо встречают продавцы воздуха, иначе их не назвать. Например, некий Петр из Новошахтинска предлагает к покупке шариковую ручку за скромный миллион рублей. Сильно распыляться на описание товара мужчина не стал, добавил лишь, что такой лот способны оценить лишь истинные ценители элитных канцтоваров. Что ж, как раз первое сентября на дворе, самое время запастись. А через год-другой продать ее коллеге-миллионеру в трое дороже. Правда, найти такого же щедрого покупателя скорее всего будет сложно, но время есть.

Теперь по курсу летний аксессуар для преданных фанатов покойного Владимира Жириновского. Тезка известного политика готов оторвать от сердца самую дорогую вещь в его доме - синюю кепку с надписью политической партии за скромные два миллиона рублей. Мужчина уверяет, что ему ее еще при жизни лично вручил сам политик, поэтому торг в таком случае точно не уместен. За покупку джентльмен готов отдать в подарок брендированный дезодорант и именной парфюм Владимира Вольфовича.

ВЫСЛУШАЮ И УСПОКОЮ

А вот следующий товар имеет, скорее, эмоциональную, чем финансовую ценность. Так вот, Анатолий из Неклиновского района готов пожертвовать частичкой своего ментального здоровья и стать для милых дам подушкой для слез за 1 000 рублей в час. В описании к товару заботливый слушатель уточняет, что услуга предоставляется только для дам и имеет общий расслабляющий эффект. «Выслушаю, успокою. Подробности при общении». Правда, товарищ скрыл свой номер телефона и предпочитает общаться на сайте. Что ж, желаем и ему найти своего клиента.

Ростовчане предлагают уникальные вещи, но частенько они висят месяцами невостребованными. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

После того, как психологическое здоровье пришло в норму, можно смело продолжить тратить полученное наследство. Например, некий аноним из Кировского района предлагает купить редчайший рубль 2017 года, за символичные 17 миллионов рублей. Автор объявления уточняет, что монета найдена в единственном экземпляре и имеет особую ценность. А все потому, что возле года выпуска есть брак чеканки, где отчетливо виднеется необычно большая буква «А». Хозяин редкой монеты уверяет: фото не может передать всю оригинальность монеты, поэтому истинные ценители нумизматики должны приехать на просмотр лично.

ПРИНЕСЕТ «ФАРТ И ВЕЗЕНИЕ»

Недалеко от предыдущего нумизмата ушла и Татьяна из Кировского района. Правда, она в своих запросах несколько скромнее: продает не абы что, а настоящую пятитысячную купюру с бесконечным номером, приносящую счастье и удачу. По словам дамы в финансовом отношении подобную банкноту можно назвать настоящим денежным генератором, ведь у ее владельца, цитата: «никогда не переводится кеш». За такое добро любительница нумерологии просит 8 млн 888 тысяч рублей.

И в финале добавим в наши траты немного волшебства. И, кажется, Геннадий из Ленинского района знает, как это сделать. В своей публикации он продает коньки удачи 1965 года. Несмотря на то, что товар выглядит не самым презентабельным образом, мужчина уверяет, что их покупка сделает человека поистине счастливым, и принесет цитата: «фарт и везение» во всех делах. Стоимость для такого функционала - сущие гроши: миллион двести тысяч российских. Кто знает, может с таким талисманом и на Олимпийские игры. А уж коньки победу подтянут.

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