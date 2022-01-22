Как ростовчане зарабатывают на бывших, обжорстве и выпивке и делают деньги практически из воздуха

Чего только не выставляют ростовчане на продажу на бесплатных досках объявлений в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наверняка многие оценили бизнес-жилку находчивых ростовчан, которые уже несколько месяцев пытаются продать красивую свадебную дату.

Эти беспощадные войны тяжелого маркетинга, наверняка, послали запрос во вселенную, и теперь готовят карманы для денежных потоков. Все как учат инстагуру: авось повезет!

Ну а пока одни онлайн-продавцы надеются на щедрость любителей нумерологии, другие делают ставку на чувство юмора и необычные товары. Помимо стандартных лотов «куплю-продам» - металл, квартиру, детские качели - есть и те, что действительно удивляют.

Собрали для вас самые необычные, странные, а порой и абсурдные товары, которые можно найти на бесплатных досках объявлений в ростовском Интернете.

РУБАШКА БЫВШЕГО: НЕДОРОГО

Казалось бы расставание – это самый тяжелый момент в жизни экс-влюбленных. Слезы, обиды, упреки, разбитое сердце и пара-тройка вещей второй половинки, которые то и дело напоминают об отношениях.

И, если с первыми пунктами можно справиться не сразу, то с последним все решается на раз-два: выкинул вещички на свалку и гуляй себе спокойно. Ан - нет! Некая Тима из Советского района нашла более прибыльный способ распрощаться с пожитками экс-бойфренда.

В разделе «мужская одежда» она опубликовала объявление «рубашка бывшего». Лот обойдется потенциальному покупателю в символические 350 рублей. В дополнении предприимчивая ростовчанка описала преимущества покупки аж в четырех (!) пунктах.

К борьбе за свободу от прошлого присоединяется и Дарья из Волгодонска. Дама продает пару обручальных колец за немаленькие 17 тысяч. В описании к товару указано, что кольца носились нечасто. «Один раз на свадьбу и пару раз в свет» - подчеркнула хозяйка объявления.

Увидев очередной "необходимый" товар, задумываешься, как человек его сам не выбросил Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«МОНЕТИЗИРУЕМ ОБЖОРСТВО»

Для любителей анатомии наш парк аттракционов под названием «авитолэнд» подготовил специальный лот: «Скелет Артема, 110 см, внутренние органы + журнал».

Невероятно увлекательно и очень жутко, особенно если не знать, что это все-то пластмассовый макет человеческого тела. Я, кстати, в детстве тоже собирала такого «Диего», правда, дальше черепа дело не пошло. А вот у анонимного продавца из Таганрога почти получилось собрать полный комплект. Парочка журналов, скелет и внутренние органы без мышц обойдутся счастливому покупателю в 5 500 российских рублей. Эх, налетай!

Следующий лот получил бы «Оскар» за креативность. Некий Константин из Ростовской области в разделе «коллекционирование» продает пустые фантики из-под конфет. Но, справедливости ради скажем, всего за символические 260 рублей. Просто мечта любого ребенка: сидишь себе на диване, смотришь мультики, опустошаешь очередной новогодний подарочек от Деда Мороза, а потом - все обертки аккуратно в пакетик, и айда монетизировать обжорство. Эх, мы не додумались, а вот Константин - молодец.

Кстати, в описании он признается, что точное количество товара не помнит, зато ежедневно пополняет пакет новыми экземплярами. Заинтересованному покупателю, товарищ обещает хорошую скидочку, и возможность дальнейшего сотрудничества.

"Работника на совесть" можно нанять за 30 тысяч в месяц Фото: Анастасия ОСИПОВА

«РАБОТАЮ ТАК, КАК ПЛАТЯТ»

А теперь от товаров перейдем к услугам. Тут тоже немало интересного. Например, некий анонимный продавец из Кировского района предлагает вашему вниманию мужское сопровождение на час стоимостью 10 000 рублей. В объявлении указывается, что это вам не мальчик по вызову, а интеллигентный представитель сильного пола, который готов делиться своим теплом и искренностью. За предлагаемую сумму товарищ гарантирует конфиденциальность встреч и авто бизнес-класса.

А если в планах устроить задушевный вечер под стопочку сорокоградусной, то подойдет услуга «собутыльник на час». Ее предлагает реализовать очередной аноним из Ленинского района Ростова. Гражданин готов составить компанию в культпоходе по театрам, кинотеатрам и ресторанам. А также помочь в распитии алкогольных напитков и обсуждении насущных тем. Если это необходимо, «собутыльник» может выслушать и успокоить. Стоимость услуги - 1000 рублей в час без учета ваших дополнительных трат на вышеперечисленные развлечения. Детали автор объявления обещает обговорить лично с заказчиком.

И завершает наше путешествие работник года. Некий гражданин из Ростова в графе «резюме» оставил анкету «Работаю на совесть», стоимость услуги 30000 рублей в месяц. К командировкам не готов, переезд невозможен, зато есть опыт в сфере IT. Завершающим штрихом, который сразит наповал любого работодателя, становится описание. В нем мужчина уверенно заявляет: «Работаю точь в точь как платят, этим все думаю сказано». Орфография и пунктуация автора сохранены. Желаем ростовчанину трудовых успехов и достойной зарплаты.

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