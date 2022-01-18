Продаже подлежит: Промониторили доски объявлений и узнали, от каких новогодних подарков ростовчане решили избавиться

И новенький Айфон может оказаться продан сразу после того, как его подарили Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот и подошли к полному завершению все-все новогодние праздники. Последние подарки дошли до своих владельцев, а весь бюджет съел безжалостный шопинг. И чтобы хоть как-то покрыть все растраты, придется вновь с головой уходить в работу.

Но смекалистые ростовчане не стали долго ждать и нашли способ покрыть все праздничные расходы. А некоторые решили возвращать деньги даже с наценкой.

«НЕ ПОНРАВИЛСЯ ТЕЛЕФОН»

В последние несколько дней доски объявлений замелькали заманчивыми предложениями. А причина - перепродажа надаренных родственниками и друзьями подарков.

- Продам новенький «IPhone». Подарили на Новый год. Даже не включался и не активировался. Все чеки и документы имеются. Уместен небольшой торг, - говорится в объявлении в одном из городских пабликов.

«IPhonre 12 mini» с памятью на 128 Гб ростовчанин готов отдать за 56 тысяч 500 рублей в то время как в магазинах он стоит 59 990 рублей. Продавец уверяет, что в его предложении нет никаких подводных камней.

- Просто не нравится данная модель, - уточняется в объявлении.

В комментариях под предложением некоторые засомневались в честности продавца. Одни считают, что, раз чек есть, то телефон можно вернуть в магазин и не заморачиваться с его продажей. А другие уверяют, что скидка слишком мала для товара, который был распакован.

Некоторые с легкостью расстаются с "драгоценной" посудой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАБОР ПОСУДЫ ОТ «LOUIS VUITTON» ЗА 12 ТЫСЯЧ

Еще один делец перепродает набор посуды «Louis Vuitton» всего-то за 12 тысяч 900 рублей. В набор входит четыре блюдца, четыре кружки и коробка. Продавец заявляет, что сервиз новый. И раз Новый год прошел, то роскошную посуду теперь можно сделать подарком на день рождения, 14 февраля или же быть дальновидным и заранее приобрести на 8-е Марта.

Этот же хранитель люксовых вещей предлагает набор для льда от того же «Louis Vuitton» по странно низкой цене - 4 500 рублей. Со слов продавца, набор новый, но один бокал разбит. Зато в комплекте есть один целый бокал, бокал со сколом, емкость для льда, форма для льда, щипцы и коробка. Так что, если вы не верите в приметы про битую посуду, то вполне можете приобрести такой набор. Остается только проверить его на подлинность.

РАССТАТЬСЯ С ФЕНОМ МЕЧТЫ

А некоторые ростовчане продают даже мечту всех девушек - фен «Dyson». Только есть одно но - продавец цену не уступает, объясняя тем, что феном ни разу не пользовались.

- Не был в использовании. Подарили, но оказался не нужен. Товар в заводской упаковке, - говорится в объявлении.

Многие удивляются: зачем продавать в интернете товар, который можно вместе с чеком вернуть в магазин Фото: Артур СЕЛИМОВ

Поэтому разницы, где покупать модный фен - с рук или в магазине, особой нет. Если брать по объявлению, то вам придется отдать 35 тысяч рублей, в то время как в магазине «мечта волос» стоит на 990 рублей дороже.

Есть и такие дончане, которые живут по принципу - копейка рубль бережет. Они перепродают даже праздничные безделушки. К примеру, стеклянный шар с пожеланием можно приобрести за 350 рублей.

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